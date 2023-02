“Infezione al cervello”, spunta la tristissima notizia tra i vecchi banchi di Amici

Cattivi notizie dal noto talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Un ex allievo del programma, si è lasciato andare ad una confessione davvero drammatica che ha sconvolto tutti e che ha fatto preoccupare milioni di fan del programma: scopriamo cosa è accaduto.

In queste ultime ore, è arrivata una notizia che i fan di Amici di Maria De Filippi non avrebbero mai voluto sentire. Purtroppo, un ex volto storico del programma sta vivendo un periodo veramente difficile a causa di un grave problema di salute. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamo di più.

Ex volto di Amici di Maria De Filippi: arriva la triste notizia

Un noto e storico volto di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato di star affrontando diversi problemi di salute. Si tratta di Pasqualino Maione, ex allievo del talent di Canale 5. Lui era un cantante, infatti, grazie alla sua incredibile voce conquistò milioni di telespettatori.

Ha partecipato alla trasmissione, circa 16 anni fa, ma non ha mai raggiunto la vetta del successo. Classe 1984, nato a Waiblingen, in Germania, dopo pochi anni si è trasferito in Italia con la sua famiglia, precisamente in provincia di Napoli.

Proprio qui, capisce di amare la musica e comincia a studiare canto. Nel 2007 entra nella scuola di Amici e arriva terzo alla finale dopo Roberta Bonanno e Marco Carta. Negli anni ha partecipato anche a diversi talent e programmi nel piccolo schermo, ma non ha mai raggiunto una vera e propria vetta del successo. Ma è comunque molto conosciuto.

Ora Pasqualino Maione, sta vivendo un periodo non affatto facile, infatti, ha interrotto la sua carriera musicale perché si trova in ospedale da 4 mesi, ha perso addirittura 30 kg: scopriamo cosa è accaduto.

I problemi di salute di Pasqualino Maione

Pasqualino è ancora ricoverato e ogni mattina assume diversi farmaci. Al settimanale Nuovo ha rilasciato una lunga intervista dove si è lasciato andare a delle confessioni veramente drammatiche.

In particolare, ha raccontato di aver avuto diversi problemi di salute, dopo aver contratto per due volte il Covid. Non è stato affatto facile per lui, perché è stato a casa per circa una ventina di giorni. Aveva dei forti mal di testa, febbre alta e anche svenimenti:

“Dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati.”

I medici scoprirono che il virus era arrivato ad infettare tutto il corpo. Si trattava di un’infezione polmonare che era passata anche per il cervello, che gli provocò una meningite. Pasqualino non sta affatto attraversando un periodo facile, ma fortunatamente accanto a lui c’è sempre stata sua madre e sua sorella Giovanna.

E’ stato contattato anche dai suoi ex compagni d’avventura, Roberta Bonanno, Marta Rossi e anche Marco Carta. Invece, da Maria De Filippi non ha ricevuto nessuna chiamata, purtroppo, dopo il talent non hanno avuto il piacere di risentirsi. Pasqualino spera di rimettersi al più presto, perché vorrebbe continuare a lavorare nel mondo della musica come ha sempre fatto.