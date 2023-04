Indiscrezione da Buckingham, la lettera segreta di Meghan a Re Carlo: il contenuto

La lettera segreta di Meghan : sembra che Meghan abbia scritto una lettera segreta a Re Carlo. Ecco svelato il contenuto della lettera.

La moglie di Harry e la sua missiva a Re Carlo, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle considerazioni razziste. La Famiglia Reale anche stavolta si ritrova al centro dell’attenzione di tutti. Cosa è successo esattamente tra Meghan Markle, ovvero la moglie di Harry, e Re Carlo? In base a delle indiscrezioni trapelate su tale argomentazione, si tratterebbe di una lettera segreta inviata da Meghan a Re Carlo.

La lettera segreta di Meghan :l’imminente incoronazione del Re

Ormai si sta avvicinando sempre più il grande giorno dedicato all’incoronazione di Re Carlo.

Un evento estremamente importante che si verificherà precisamente il 6 maggio.

La cerimonia inerente l’incoronazione di Re Carlo è attesa con trepidazione non soltanto dalla Royal Family, ma pure dai numerosi invitati che avranno la fortuna di partecipare a questo avvenimento che entrerà nella storia.

All’incoronazione, però, parteciperà soltanto il figlio minore Harry senza esser accompagnato dalla moglie Meghan Markle. In tanti, quindi, si stanno interrogando sulle motivazioni che hanno portato Harry a decidere di tornare in Inghilterra per assistere a questo momento così rilevante per suo padre, ma da solo.

Difatti alla cerimonia ci saranno il figlio maggiore di Re Carlo, ossia il Principe William e la moglie Kate, coi 3 figli che avranno dei precisi ruoli nel corso dell’incoronazione. Per esempio George che è il secondo erede al trono, avrà il ruolo di paggio.

Successivamente al rito i tre figli di William e Kate si aggiungeranno ai genitori sulla carrozza Gold State, seguendo il re e la regina.

Mentre il secondo figlio di Carlo e Lady Diana, Harry, sarà presente all’incoronazione ma senza la moglie.

La lettera segreta di Meghan : i motivi che hanno spinto Meghan a non partecipare all’incoronazione

Per spiegare i motivi di tale decisione, bisogna tornare indietro nel tempo esattamente al giorno successivo a quello dell’intervista fatta con la celebre Oprah Winfrey.

In quella circostanza fu proprio il Re Carlo a inviare una lettera a Meghan, per illustrarle il suo rammarico e la pena causate dalla distanza che si era venuta a creare tra lui e il figlio minore Harry.

Come pure per la conseguente distanza avvenuta anche con il resto della sua famiglia.

Ma basandosi sulle voci trapelate a riguardo della giornata dell’incoronazione e dell’assenza di Meghan, la stessa avrebbe citato i nomi di coloro che ritiene colpevoli. Ciò in riferimento agli avvenimenti basati sul razzismo espresso nei confronti della sua persona e di quella del marito Harry.

Quindi attenendosi al contenuto della risposta alla missiva segreta, la Duchessa di Sussex avrebbe accusato il Re di non aver eseguito alcun tipo di intervento, verso chi aveva mostrato degli atteggiamenti razzisti nei loro confronti.

Questo è quanto riportato dai media inglesi, aggiungendo che l’attrice stessa avrebbe desiderato un degno castigo nei confronti di tali soggetti.

Pertanto notando il modo di comportarsi del Re, Meghan conseguentemente avrebbe deciso di non seguire suo marito alla cerimonia d’incoronazione del suocero.

Ecco quindi spiegato il perché della sua assenza nella giornata del 6 di maggio.

Altri dettagli a tal proposito

Inoltre, si aggiungerebbe anche un altro motivo che avrebbe portato Meghan a prendere questa decisione.

Infatti, proprio in quel periodo il figlio Archie festeggerebbe i suoi 4 anni, ne consegue che la Duchessa preferisce dedicare il suo tempo e le sue attenzioni al figlio per la ricorrenza del suo compleanno.

Tanti gli ospiti stranieri, come per esempio il principe Alberto e la principessa Charlène di Monaco, il presidente francese Macron con la moglie e il nostro presidente Mattarella, come rappresentante dell’Italia.

Si prospetta come una giornata memorabile non soltanto per il Regno Unito, ma anche per il resto del mondo.

Harry sarà solo all’incoronazione del padre

Dunque Harry sarà completamente da solo, quando andrà all’abbazia di Westminster, visto che sua moglie non lo seguirà.

Si tratta di un festeggiamento assolutamente atteso in tutto il territorio inglese. Anche perché in questa specifica giornata potrebbe verificarsi una riappacificazione fra Harry e suo padre il Re Carlo.

Si tratterebbe di un episodio di notevole rilevanza, da quando Harry ha deciso di trasferirsi con la sua famiglia in America.

In più l’incoronazione di Re Carlo potrebbe essere l’occasione giusta per far riavvicinare Harry al fratello maggiore Will. Ciò se si considera che, sempre basandosi sulle voci che girano da tempo e che riguardano appunto William ed Harry, i due non si rivolgerebbero la parola da un anno.

Le probabilità di poter riallacciare i rapporti sia col padre che col fratello sembrerebbero piuttosto elevate. Questa supposizione si fonda sul fatto che non soltanto Harry ha deciso di partecipare alla celebrazione, ma intende pure mostrare pubblicamente la sua piena solidarietà al padre.

Perciò tutti coloro che da anni seguono con attenzione le vicende di Buckingham Palace, non vedono l’ora di sapere cosa succederà il 6 maggio.

L’attesa è quasi terminata e il 6 maggio si avvicina sempre più.

Riflessioni conclusive

Sulla base di quanto detto sinora è chiaro che la lettera scritta da Meghan è una risposta alla lettera che lei stessa aveva ricevuto da Re Carlo che in tale missiva le aveva illustrato il suo rammarico. Rammarico a causa della freddezza che si era creata tra lui e Harry.

La donna avrebbe così risposto alla lettera e nella stessa avrebbe citato il nome dei colpevoli per quanto riguarda gli eventi di razzismo espressi nei suoi confronti.

Sempre nella lettera Meghan avrebbe lanciato delle accuse proprio al Re per non essere intervenuto in queste occasioni. Questo è quello che si sa attraverso i media inglesi che affermano come Meghan sia dispiaciuta del fatto che queste persone non abbiamo avuto la giusta punizione.

Ecco perchè Meghan avrebbe anche scelto di non presenziare alola cerimonia d’incoronazione del proprio suocero.

Eccovi dunque svelato il contenuto della lettera che Meghan ha scritto al Re Carlo.