Re Carlo III, stravolti tutti i piani per l’incoronazione: rompe la tradizione

Il nuovo Re stravolge la tradizione e sceglie per la sua incoronazione una carrozza moderna. Nel frattempo continuano i preparativi.

Si avvicina sempre più la data dell’incoronazione di Re Carlo III, successore di Elisabetta II dopo la sua morte a settembre scorso. La cerimonia è attesa per il 6 maggio nell’abbazia di Westminster, e i preparativi ormai fervono. E tra le notizie trapelate da Buckingham Palace, ce n’è una che riguarda il mezzo di trasporto che il re ha scelto di utilizzare per l’incoronazione, il quale si discosta dalla tradizione.

Carlo III arriverà all’incoronazione su una carrozza moderna

Non c’è niente di più tradizionale di una cerimonia di incoronazione, rito profondamente legato agli usi e costumi della monarchia britannica. Ed è per questo che Carlo III verrà incoronato il 6 maggio all’interno della storica abbazia di Westminster, come fu anche per sua madre, la regina Elisabetta II.

Anche nel suo caso, l’incoronazione avvenne un anno dopo la successione al padre, re Giorgio VI. Eppure, in questo caso il nuovo sovrano ha scelto di portare una ventata di modernità in alcuni piccoli dettagli. Tanto per cominciare, Carlo e Camilla arriveranno all’incoronazione con una carrozza moderna, più comoda.

I sovrani useranno la Diamond Jubilee per l’incoronazione

Il sovrano e la regina consorte, quindi, percorreranno solo una parte del tragitto nella tradizionale carrozza che conta ben 200 anni di vita. Si tratta dell’antica “Gold State”, una carrozza di 260 anni che tradizionalmente avrebbe dovuto trasportare i sovrani da Buckingham Palace a Westminster.

In questo caso, invece, re Carlo e Camilla la useranno solo per il tragitto di ritorno. Per l’andata, un percorso di circa 2 km, i sovrani hanno scelto la “Diamond Jubilee”, carrozza utilizzata nel 2006 in occasione degli 80 anni di Elisabetta II.

La scelta di un’opzione più moderna sta nel fatto che questa carrozza è più comoda e confortevole, e possiede un sistema di condizionamento dell’aria. Si tratta di una scelta che forse Elisabetta II non avrebbe disdegnato, in quanto in un’occasione lei stessa raccontò di aver trovato la Gold State scomoda in occasione della sua incoronazione nel 1953.

Continuano i preparativi

Nel frattempo, siamo ormai nel vivo dei preparativi per la cerimonia di incoronazione. Tra le novità trapelate c’è quella riguardante il titolo di Camilla. Quest’ultima non riceverà il titolo di regina consorte, come vorrebbe la tradizione, ma diventerà semplicemente regina. Si tratta ormai di una notizia ufficiale, in quanto il titolo è stato inserito anche negli inviti per l’incoronazione.

Per quanto riguarda gli inviti, BBC News ha fatto sapere che sono stati realizzati da Andrew Jamieson utilizzando carta riciclata. Gli inviti riportano l’immagine dell’uomo verde, una figura del folclore britannico che rappresenta la rinascita della natura nella primavera.

Quest’uomo è spesso raffigurato come un volto umano circondato da foglie e rametti, simbolo della fertilità e del ciclo della vita. La sua figura è associata a rituali di benedizione per il raccolto e per l’abbondanza della terra.

Venendo agli invitati, parliamo di circa 2 mila persone, tra le quali a quanto pare non ci sarà Meghan Markle. Ancora da confermare invece la presenza di Harry. Sarà invece presente la First Lady degli stati Uniti, Jill Biden. La tradizione vuole infatti che i presidenti USA non siano presenti alle cerimonie di incoronazione dei sovrani britannici.

La BBC inoltre ha fatto sapere che i nipoti di Camilla e il principe George saranno i paggi durante la cerimonia. Si avvicinano quindi grandi giorni di festa per il Regno Unito, poiché il programma prevede ben 3 giorni di celebrazioni.

In particolare, dopo l’incoronazione la tradizione prevede un concerto speciale tenuto presso il castello di Windsor. Le comunità del Regno Unito saranno poi incoraggiate a organizzare dei pranzi in occasione dell’incoronazione, un momento di cui approfittare per festeggiare insieme.