By

Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra procederà verso una direzione differente è ora che l’offensiva Ucraina è pronta sembra che anche la linea difensiva dell’esercito russo abbia stabilito una nuova tattica e l’attesa di questa controffensiva sta rendendo nervose le due frazioni e ovviamente emergono considerazioni in merito alle strategie militari possibili e anche alla possibile difesa russa sempre che non decida di contrattaccare anche Mosca. Emerge che nella notte è stata attaccato, stando alle informazioni pervenute dai funzionari russi, un villaggio e l’esplosione ha provocato due morti civili.

Tutto questo getta ancora più pressione sul conflitto tra Mosca e Kiev ma solleva anche grandi timori nelle autorità internazionali che temono il possibile proseguimento della guerra che renderà ancora più profonda la crisi globale che sta attraversando questo delicato periodo storico ma anche per la perdita di altri soldati.

Presunto attacco dell’Ucraina in Russia a Bryansk

Secondo un governatore locale, due civili sono stati uccisi in un villaggio nella regione russa di Bryansk a seguito di bombardamenti ucraini. Alexander Bogomaz, il governatore di Bryansk, ha dichiarato domenica in un messaggio sul suo canale Telegram che un attacco ha “purtroppo ucciso due civili”.

Bogomaz ha anche affermato che un edificio residenziale è stato completamente distrutto e altre due case sono state parzialmente danneggiate.

“Le squadre di risposta continuano a lavorare sul sito” ha aggiunto Bogomaz.

La notizia arriva tra gli avvertimenti dall’Ucraina che i suoi preparativi sono quasi terminati per una controffensiva primaverile, che secondo molti esperti potrebbe segnare un momento cruciale del conflitto.

Bogomaz ha accusato le forze armate ucraine degli attacchi a Bryansk, che ha colpito edifici residenziali nel villaggio di Suzemka, nel distretto di Syzemsky.

Il video pubblicato sul canale Telegram di Bogomaz mostra persone che emergono di notte da un edificio danneggiato.

Nel video si sente una persona che dice: “Hanno tirato fuori una donna. Stanno ancora cercando un bambino. Non è sicuro. Orribile”. Attualmente il video condiviso tramite il canale telegram non è stato verificato indipendentemente dai media e dalle autorità.

Le truppe ucraine pronte alla controffensiva

L’Ucraina ha dichiarato di aver completato i suoi preparativi per una controffensiva primaverile che, una volta lanciata, segnerà un momento cruciale del conflitto, probabilmente nel sud del paese. Tuttavia, i russi hanno avuto circa sei mesi per preparare il terreno e costruire difese elaborate, il che rende lo sfondamento un’impresa estremamente ardua.

Immagini satellitari analizzate da diverse testate giornalistiche, tra cui la CNN, hanno mostrato l’estensione delle difese russe costruite in alcune parti dell’Ucraina meridionale: strati di fossati anticarro, ostacoli, campi minati e trincee.

Le difese russe continuano per centinaia di chilometri lungo il fronte meridionale, dove le forze ucraine si concentreranno per la loro controffensiva nelle prossime settimane.

Per gli ucraini, la sfida principale sarà quella di aggirare o superare rapidamente tali ostacoli, al fine di creare uno slancio che farà perdere in parte o completamente il controllo e il comando russo.

Diverse immagini satellitari, scattate mercoledì e condivise con la CNN da Maxar Technologies, mostrano vaste trincee a est della città di Polohy nella regione di Zaporizhzhia. Un’analisi delle immagini fatta da Reute lors ha rivelato migliaia di posizioni difensive su un’ampia area.

Secondo l’analisi di Reuters, le immagini satellitari hanno mostrato che le posizioni difensive russe sono più concentrate vicino alle linee del fronte nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, a est e attraverso la stretta striscia di terra che collega la penisola di Crimea al resto dell’Ucraina.

Le difese russe, come mostrato dalle immagini satellitari, includono fossati anticarro che si estendono per circa 30 chilometri vicino a Polohy e fortificazioni extra attorno a città importanti come Tokmak. Quest’area sarà critica se le forze ucraine cercheranno di avanzare verso la città di Melitopol e di dividere le forze russe nel sud.

Secondo Stephen Wood di Maxar, queste difese sono presenti su un vasto tratto di territorio, che si estende dalla Crimea nel sud fino a parti di Donetsk.

In precedenza, la CNN aveva riferito di fortificazioni difensive in costruzione nel nord della Crimea.

Il governatore capo della Crimea nominato dalla Russia, Sergey Aksyonov, ha dichiarato all’inizio di questo mese che “le nostre forze armate hanno costruito una difesa moderna e ben articolata”.

Le difese russe sono iniziate a comparire dopo che le forze russe si sono ritirate da una parte della regione di Kherson a novembre, stabilendo essenzialmente una nuova linea difensiva che si estende attraverso le aree in gran parte rurali dell’Ucraina meridionale.

A novembre, il ministero della Difesa del Regno Unito ha dichiarato che due fabbriche stavano producendo ostacoli per carri armati “a denti di drago” in cemento, che sono stati poi utilizzati per costruire le difese sul campo.

Le difese russe, come giustamente evidenziato, sono valide solo quanto le forze assegnate a ciascun settore. Di per sé, le difese rappresentano un limitato impedimento. Ecco perché i russi hanno spinto più unità nell’Ucraina meridionale, rendendo queste linee difensive fondamentali per i loro obiettivi generali.

I funzionari ucraini hanno spesso trasmesso resoconti di lunghi convogli russi che passavano nelle aree occupate come Mariupol e Berdyansk, e dozzine di edifici sono stati adibiti ad alloggi militari.

Le immagini satellitari mostrano che una grande base russa nel nord della Crimea, che a febbraio era piena di attrezzature, tra cui artiglieria e carri armati, era molto più vuota alla fine di marzo e quasi completamente vuota la scorsa settimana. Non è chiaro dove sia andato l’equipaggiamento, ma è probabile che sia stato inviato a nord per rafforzare le linee difensive russe.

È notoriamente difficile stabilire con precisione la dislocazione delle truppe, le loro quantità e qualità su una linea del fronte così estesa, soprattutto se una delle parti coinvolte, come in questo caso la Russia, non divulga ufficialmente queste informazioni.

Per gli ucraini, sarà dunque cruciale condurre operazioni per il logoramento, colpendo le linee di rifornimento, le infrastrutture logistiche e i depositi strategici dietro le linee nemiche prima di qualsiasi offensiva su larga scala.

Interrompere i rifornimenti ai reparti russi, distruggere i magazzini di munizioni e di carburante, sabotare le strade e le ferrovie, compromettere i nodi di comunicazione saranno obiettivi fondamentali per minarne la capacità operativa.

Soltanto infliggendo gravi difficoltà logistiche e devastando le risorse a disposizione dei reparti russi, gli ucraini potranno poi tentare di sbloccare e rompere parti del fronte, isolando le truppe e creando le premesse per una controffensiva più ampia.

È una strategia per fiaccare il nemico prima di affrontarlo in battaglia aperta, data l’inferiorità numerica che l’Ucraina deve probabilmente sopportare su vaste porzioni della linea di contatto.

Diversi alti funzionari ucraini hanno riconosciuto che potrebbero non avere l’elemento sorpresa in una controffensiva più ampia, a differenza dell’improvvisa svolta lo scorso settembre in gran parte della regione di Kharkiv.

I funzionari nominati dalla Russia a Zaporizhzhia affermano che c’è già un grande accumulo di forze ucraine nell’area. Vladimir Rogov, capo di “We Together with Russia” a Zaporizhzhia, ha dichiarato giovedì che diverse nuove brigate ucraine dovrebbero arrivare in prima linea entro la fine di questa settimana.

Ha dichiarato che: “Queste brigate vengono trasferite ai 12.000 combattenti esistenti nell’area”.

È vero che i russi mantengono un netto vantaggio aereo, il che potrebbe essere fondamentale per rallentare il progresso ucraino.

Per evitare le difese aeree ucraine, l’aeronautica russa ha iniziato a utilizzare sempre più armi a distanza, come le bombe plananti da 1,5 tonnellate che sono state recentemente utilizzate intorno a Bakhmut. Queste armi aumentano la sopravvivenza del velivolo di lancio e sono difficili da intercettare.

Nonostante la maggiore ingegnosità e motivazione degli ucraini, e nonostante le sconcertanti perdite subite dai russi dall’inizio dell’invasione, Mosca conserva risorse di gran lunga superiori in questo conflitto.

Come dice Gady, nel lungo termine le forze armate ucraine avranno difficoltà a sfuggire al crogiolo di logoramento di questa guerra terrestre incentrata sull’artiglieria.