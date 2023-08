Incredibile quel che ha fatto uscire fuori da dei cestini di plastica: riciclali così

By

È incredibile quello che ha creato con dei cestini di plastica, il riciclo creativo è davvero qualcosa di sensazione. Ecco come riciclare questi cestini, fallo anche tu e vedrai che risultati!

Dare nuova vita a dei cestini di plastica è quanto ha fatto un giovane che si chiama Jaidar. Le sue idee sono davvero sensazioni e ha creato delle cose strepitose utilizzando un cestino di plastica economico. Utilizzando altri materiali dal costo molto basso ha creato degli oggetti utili e di grande effetto scenico. Ecco le splendide idee proposte da Jaidar!

Cestino con bordure

La prima idea proposta è un bellissimo cestino con bordure colorate. Ecco cosa ti serve per realizzarlo:

1 cestino di plastica;

Panno;

Bastoncini di gelato;

Corda 3 mm in 2 colori;

Colla a caldo.

Per cominciare, fissa con la colla il panno all’interno del cestino e fai in modo che il tessuto sporga all’esterno, poi taglia i pezzi in eccesso e incolla fino a coprire il bordo del cestino. Dopo aver finito questa operazione incolla i bastoncini da gelato tutto intorno al cestino, lasciando poco spazio fra loro.

Crea poi un cordoncino con la corda, scegliendo il colore desiderato e incollalo sul fondo del cestino, coprendo i bastoncini fino a meno della metà.

Con la corda dell’altro colore scelto realizza altro cordoncino e fissalo con la colla partendo da dove termina l’altro colore, in modo da ottenere un esterno bicolore.

A questo punto prendi assieme le corde dei due colori e intrecciale intorno ai bastoncini, rivestendoli fino alla fine. Crea altro cordoncino e termina con questo per abbellire il cestino. Infine, crea dei manici e fissali sempre con la colla ai lati. Il tuo cestino è pronto per essere utilizzato!

Cestini di plastica con nastro di canapa

Per questa seconda creazione servono elementi anch’essi facili da trovare e a basso costo. Ecco cosa ti serve:

2 cestini piccoli di plastica;

Tessuto feltro;

Nastro di corda di canapa;

Iuta 2mm;

Colla a caldo.

Taglia il feltro della misura del fondo e delle pareti dei cestini e rivesti entrambi fissandoli con la colla.

Poi taglia il nastro di corda di canapa realizzando dei pezzi più lunghi uguali alla lunghezza del cestino più i bordi e più corti in base alla larghezza. Intreccia il nastro e incolla i pezzi, poi incolla tutto l’intreccio ottenuto su un cestino, cominciando dal fondo e procedendo verso i lati.

Mentre distendi il nastro sui lati passa all’interno la iuta, in modo da creare un contrasto con il nastro. Nell’altro cestino attacca due pezzetti di feltro e inseriscili nell’altro cestino per creare la giuntura di apertura.

Rifinisci anche l’altro cestino fissando delle strisce di nastro come hai fatto nel precedente e completa la creazione con un cordoncino ai bordi. Aggiungi un cerchio e un anello per l’apertura e potrai usarlo come portagioie!

Cestini di plastica

Per questa seconda creazione ti servono sempre dei cestini e altri elementi facilmente reperibili e a basso costo. Ecco cosa ti serve:

2 cestini di plastica;

Filo;

Tovagliolo da cucina in plastica;

Corda di iuta 2 mm, 5 mm;

Colla a caldo.

Taglia il tessuto per rivestire il fondo e le pareti laterali dei cestini e fissalo con la colla a caldo, facendo aderire il tessuto bene ai bordi. Taglia la iuta a pezzi e inseriscili nel cestino, introducendo fra di essi il filo e facendolo passare fra i bastoncini che hai fissato in precedenza.

Rivesti fino ad una certa altezza i bastoncini con il filo e poggia poi sopra di essi l’altro cestino. Rivesti quest’ultimo con le strisce di juta e avrai ottenuto un cestino doppio da usare per contenere oggetti in bagno, utile e originale.

Come vedi, riciclare i cestini in plastica è semplice e puoi renderli unici usando quello che preferisci.