Novità in casa Trenitalia: arriva il nuovo biglietto digitale

Fare un biglietto del treno con Trenitalia diventa sempre più facile e veloce. È in arrivo, il biglietto digitale e consentirà una maggiore flessibilità, già dal momento del suo acquisto. Vediamo insieme come.

Una volta che il biglietto digitale è stato acquistato, sarà possibile effettuare, qualora lo si necessità, un numero infinito di cambi data e ora fino alla mezzanotte del giorno prima del viaggio.

Trenitalia e il nuovo biglietto

Una novità che fa di Trenitalia un’azienda sempre al passo con i tempi e con le novità. È in arrivo, infatti, il “biglietto digitale” che permetterà, una volta acquistato, la possibilità, fra l’altro, di cambiare (qualora lo si necessiti) quante volte si vuole orario e data, fino a 24 ore prima del giorno di partenza. Ci sarà anche una nuova modalità di check – in.

Il tutto a partire dal prossimo sabato, 5 agosto, uno dei principali giorni da bollino rosso anche per quel che riguarda le partenze in treno, per chi va in vacanza. Trenitalia introdurrà questo nuovo biglietto per tutti i treni regionali, e sarà acquistabile sulla App di Trenitalia, sul sito di Trenitalia, nelle agenzie di viaggio e, anche, presso gli altri operatori abilitati.

Un nuovo biglietto per una maggiore flessibilità, soprattutto per quel che riguarda il cambio data e ora. Quante volte ci capita che, per una serie di imprevisti, non c’è più la possibilità di partire all’orario stabilito dal biglietto stesso. Pensiamo, subito, che abbiamo perso i soldi e non avremo più il nostro posto in carrozza, nel caso scegliessimo di cambiare. Ora, con il nuovo biglietto digitale, non sarà più così.

Come dicevamo, fino alla mezzanotte del giorno prima della partenza, sarà possibile cambiare (in un numero illimitato di volte) data e ora al nostro biglietto. Un’altra novità sarà introdotta, sempre dal prossimo 5 agosto, quella del check – in.

Biglietto digitale e nuovo check – in

Il nuovo check-in convalida il biglietto: il viaggiatore dovrà effettuarlo prima di salire a bordo del treno scelto. Il check-in lo si può effettuare, come utente registrato, nell’area “i miei viaggi” del sito di Trenitalia, oppure dell’App Trenitalia.

E se non si è registrati sull’App o sul sito di Trenitalia? Niente paura: si potrà, comunque, effettuare il check-in collegandosi al link che è presente nella mail o nel sms che si è ricevuto al momento dell’acquisto del biglietto stesso.

La modalità di funzione del check-in sarà disponibile dalla mezzanotte del giorno del viaggio e fino all’ora di partenza del treno che a noi interessa. Basterà cliccare sul tasto dove è riportato il messaggio “fai il Check-in e viaggia”.

Un viaggio più smart , più semplice e più veloce.