Prendi una corda e un filo, preparati a vedere qualcosa di straordinario

Con una corda e un filo si può ottenere qualcosa di veramente unico nel suo genere: perché non provare e stupirsi?

Il riciclo creativo è un must in una società come quella di oggi, che tende allo spreco delle risorse e anche di quello che si potrebbe riutilizzare. In questo caso chi ha una buona manualità o vuole cimentarsi in qualcosa di nuovo, potrà creare qualcosa di unico e personalizzato con l’aiuto di una corda e un filo. In poche e semplici mosse si potrà realizzare qualcosa di elegante e utile per la casa.

Una corda e un filo: cosa si crea in poche mosse?

Sul web si possono trovare tantissimi tutorial divertenti per passare il tempo, riciclare oppure per creare qualcosa di unico e personalizzato. In questo caso specifico, il risultato finale sarà elegante e raffinato. Cosa serve?

cordino bianco, tagliato in tante parti da 12 cm;

filo bianco per cucire;

un tappo per i barattoli;

tessuto da riciclare bianco;

colla a caldo a volontà;

perline bianche come decorazione finale.

Procedere è molto semplice, basterà infatti tagliare i vari cordini bianchi della lunghezza di 12 cm e poi ripiegarli tra loro. Si vanno a creare tanti piccoli cerchi che si dovranno unire tra loro con l’aiuto della colla a caldo.

Procedere in questo modo sino a quando non si saranno ottenuti almeno 6/8 cerchi. Questi dovranno poi unirsi tra loro con uno speciale intreccio.

Andare avanti in questo modo e lasciare da parte i piccoli cerchi che sono stati creati.

Come creare un portagioie o profumi fai da te

A questo punto si dovrà prendere il tappo per i barattoli e rivestirlo di tessuto, preso da scampoli da riciclare oppure tagliato da vecchie magliette.

Creare un cerchio e con l’aiuto della colla a caldo rivestire al meglio questo tappo. Subito dopo si prendono i cerchi realizzati in precedenza e si applicano lungo il cerchio del barattolo.

Continuare così sino a quanto non si sarà creata la struttura. In un secondo momento si dovranno creare dei piccoli fiori con del filo bianco, che poi andranno applicati – sempre con la colla a caldo – all’interno dei vari cerchi in corda.

Per farlo ci si potrà aiutare con una matita oppure con un uncinetto, a seconda del tipo di manualità acquisita nel tempo. La struttura è quasi pronta, mancano solamente le decorazioni. Prediligere delle perline o dei piccoli zirconi, così da andare ad impreziosire la struttura per renderla unica.

Cosa si ottiene? Questo piccolo cestino sarà utilissimo come porta profumo oppure per i rossetti. Si potranno conservare anche i braccialetti oppure gli elastici. Via libera alla fantasia, per una realizzazione di questo tipo unica nel suo genere. Un consiglio: si può anche regalare considerando che si tratta di un oggetto unico e personalizzato.