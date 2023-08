Posti di blocco, se ti vedono senza scatta la multa: stanno fermando in molti

Posti di blocco, scatta la multa se ti vedono senza. Ecco perché stanno fermando molti automobilisti. Assicurati di non essere tra coloro a rischio sanzione.

Multe e posti di blocco

Il nuovo Codice della strada, aggiornato frequentemente, prevede delle disposizioni imperative che devono essere rispettate dagli automobilisti. Questa “Bibbia dei guidatori” purtroppo non è conosciuta alla perfezione da chi si mette al volante ed ogni giorno percorre strade statali, autostrade, strade cittadine o provinciali mettendo spesso a rischio non solo la propria vita ma anche quella dei passeggeri o di chi circola in strada.

Alcuni automobilisti, quelli coscienziosi, rispettano alla lettera le normative previste dal Codice stradale, altri invece le ignorano o semplicemente non ne conoscono i dettami. Spesso, è durante i posti di blocco che scattano multe esose.

Proprio di recente, le forze dell’ordine stanno fermando in molti per una ragione precisa. Ecco la sanzione che rischi se ti beccano in auto sprovvisto di questa. Ti anticipiamo subito che non si tratta della cintura di sicurezza. Scopri se anche tu fino ad ora hai sempre violato la legge o se invece sei stato un guidatore rispettoso del dettato normativo.

Posti di blocco, scatta la multa se ti beccano così

Quale? Te lo diciamo subito: perché guidano con l’aria condizionata spenta! Ti sembrerà una cosa strana, eppure è verità: può scattare la multa di €100 se circoli in estate senza il climatizzatore acceso.

Con le temperature che nel periodo estivo sono altissime, viene naturale – quando costretti ad utilizzare l’automobile – come prima cosa accendere l’aria condizionata.

Sebbene sembri impossibile, ci sono anche alcune automobili, quelle vecchie, che sono sprovviste del sistema di climatizzazione. In questi casi, la legge prevede che è necessario tenere i finestrini abbassati in modo che si assicuri il ricircolo d’aria.

Cosa dice la legge

Perché c’è però questo obbligo della climatizzazione? La ragione è una. Il caldo insopportabile altera i riflessi e rende il guidatore poco lucido. Le alte temperature inoltre potrebbero indurre a colpi di sonno che sono i responsabili principali degli incidenti stradali.

L’affaticamento dal calore si deve evitare e per poterlo fare, quando si è alla guida, non c’è altra soluzione che accendere l’aria condizionata. Sicuramente questo è un dettame normativo che non dispiace agli automobilisti che prima di mettersi al volante, d’estate, accendono senza dubbio l’aria condizionata.

Talvolta però, quest’ultima potrebbe non funzionare alla perfezione e anche il cattivo funzionamento di questo sistema di refrigerazione potrebbe costarci una multa. Assicurati dunque che il tuo veicolo sia sempre in condizioni ottimali e soprattutto che l’aria condizionata raffreddi adeguatamente la macchina.

Come mantenere il condizionatore d’aria in buone condizioni? Innanzitutto bisogna sostituire i filtri di aria periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi e tenere il condotto di areazione e ventilazione perfettamente pulito, senza polvere e sporcizia.

Nel caso in cui lasciassimo l’automobile ferma per tante ore in un parcheggio, è consigliabile utilizzare un parasole in modo tale che l’abitacolo non si surriscaldi o se è possibile parcheggiare in un posto fresco o meglio ancora in un garage coperto.

Guidare responsabilmente sempre è necessario ma lo è ancora di più durante l’estate. Colpi di sonno, affaticamento e malori causati dalle alte temperature possono mettere a repentaglio la nostra vita e quella degli altri.

Per questo è necessario mantenere la nostra automobile sempre fresca così garantiamo una guida confortevole a noi stessi ma soprattutto evitiamo incidenti che potrebbero essere fatali.