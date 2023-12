La vittima – la 47enne Melissa Deak – viaggiava a bordo di una Smart, finita contro un camion. Nonostante i tentativi dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Feriti anche gli occupanti del camion, che sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani.

Incidente sulla Casilina: morta una donna di 47 anni

Non ce l’ha fatta la donna di 47 anni rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Casilina, in località Anagni. La vittima si chiamava Melissa Deak ed era originaria dell’Ungheria, ma da anni si era stabilita nel nostro Paese. La donna viaggiava a bordo di una Smart che – per cause ancora in corso di accertamento – si sarebbe schiantata contro un camion, che trasportava una gru sul cassone.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I due occupanti del camion sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani. Non sarebbero in pericolo di vita.