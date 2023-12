ALDI (acronimo di ALbrecht-DIscount) è uno dei supermercati più apprezzati dagli italiani. Trascorsi ormai 100 anni dalla sua fondazione, resta uno dei più richiesti non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

ALDI, la storia della multinazionale di successo

ALDI (acronimo di ALbrecht-DIscount) è uno dei supermercati più apprezzati dagli italiani e nel mondo. I fondatori della multinazionale tedesca sono i due fratelli Theo e Karl Albrecht che nel 1946 aprirono il primo negozio dell’attività fondata dalla madre nel 1913.

Qualche anno dopo l’apertura, i fratelli Albrecht introdussero il marchio ALDI e separarono la catena in due tipologie di vendita: Aldi Sud, di cui si occupava Karl, e Aldi Nord, gestita da Theo. Attualmente Aldi è presente in 18 Paesi in tutto il mondo ed è l’ottava catena distributiva al mondo per fatturato. Aldi è uno dei supermercati più apprezzati al mondo, sia per la qualità dei suoi prodotti, sia per la varietà dei prodotti, tra cui alcuni proprio a marchio ALDI. Tanti sono gli italiani che acquistano nei supermercati Aldi, e tanti si sono chiesti quale sia la provenienza della merce che troviamo sugli scaffali.

ALDI, da dove arrivano i prodotti e chi li produce

Sicuramente vi è capitato di acquistare in un supermercato Aldi, presente con oltre 140 punti vendita nel Nord Italia. In Lombardia sono presenti 54 punti vendita, in Veneto 41. L’azienda, leader nel settore, cerca sempre di andare incontro alle esigenze dei suoi acquirenti, garantendo qualità e prezzi accessibili. Ovviamente, vista la vasta gamma di prodotti in vendita, non è possibile menzionare un solo produttore, perché – in base alla tipologia del prodotto – i fornitori sono diversi.

Sicuramente menzione speciale meritano quelli più conosciuti, quali Il Podere, Bio Natura, Almare Seafood, Regione che Vai, Gourmet e I colori del sapore. Regione che Vai in particolare porta il consumatore in un viaggio virtuale per il Paese, tra i sapori tipici delle regioni italiane. Il marchio I Colori del Sapore di Aldi produce succhi di frutto, uova, farro e passate di pomodoro.

Gourmet è invece pensata per i consumatori più esigenti e propone una vasta gamma di prodotti, dai salumi, ai dolci, passando per pasta e pesce. C’è poi il Tagliere del Re che è il marchio distribuito da Aldi che produce affettati e salumi. Sugli scaffali troviamo poi Bontà, che produce formaggi, yogurt e latte di alta qualità. Per gli amanti del bio c’è BIO Natura. Per gli intolleranti al glutine e al lattosio c’è la linea di prodotti Enjoy Free, adatti a tutte le esigenze. Per chi ha amici animali, ci sono le due linee Romeo e Shah, dedicate proprio alla nutrizione di cani e gatti.

Insomma, nei supermercati Aldi i clienti non possono che essere soddisfatti per gli acquisti, come conferma anche il successo dell’azienda.