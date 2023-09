La vittima sarebbe finita fuori strada con l’auto, lungo l’arteria Pozzitello-San Basilio, a Pisticci, provincia di Matera.

Inutili i soccorsi, per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Pisticci

Stava guidando senza patente il ragazzo di 17 anni morto la notte scorsa dopo un incidente stradale lungo la strada Pozzitello – San Basilio, a Pisticci (Matera). Stando a quanto ricostruito finora, il giovane – che si è messo al volante di una Fiat Panda, pur non avendo la patente – sarebbe finito fuori strada e l’auto avrebbe terminato la sua corsa contro un albero.

In auto con la vittima c’era un ragazzo di 18 anni, rimasto ferito, seppur non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’amico del 17enne, per il quale invece non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vettura coinvolta nell’incidente è di proprietà di un familiare della vittima.

Sia la vittima che il giovane rimasto ferito risultano essere residenti a Tinchi (Matera).

Notizia in aggiornamento.