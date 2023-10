L’allarme è scattato poco dopo le 21 di mercoledì sera, quando i genitori di una bambina di Sinigo, in Alto Adige, si sono accorti dell’assenza della figlia. A quel punto sono partite le ricerche, anche con l’aiuto dei cani molecolari.

Poco meno di un’ora dopo la bambina è stata ritrovata in un bosco vicino casa in buone condizioni di salute.

Bimba di due anni fugge nel bosco di notte: paura a Sinigo

Sta bene la bambina di due anni scomparsa nella serata di mercoledì, 11 ottobre, dalla sua casa a Sinigo, in Alto Adige. L’allarme è scattato poco dopo le 21, quando i genitori della piccola si sono accorti che la bambina non era più in casa. A quel punto hanno allertato le forze dell’ordine e sono partite immediatamente le ricerche, anche con l’aiuto dei cani molecolari.

La zona è stata battuta palmo a palmo e poco meno di un’ora dopo la piccola è stata trovata, sana e salva, in un bosco vicino casa. La bambina era in buone condizioni di salute ed è stata riaffidata ai genitori.

Notizia in aggiornamento.