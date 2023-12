Incendio nell’ospedale di Tivoli, 200 pazienti evacuati: quattro morti

Il rogo sarebbe divampato dagli ambulatori. Al momento sono quattro le vittime accertate. Si tratta di quattro anziani, uno dei quali sarebbe deceduto per cause non riconducibili all’incendio.

La Procura di Tivoli ha aperto un’indagine per accertare le cause e le eventuali responsabilità del rogo divampato nella struttura ospedaliera alle porte di Roma.

Incendio all’ospedale di Tivoli

Quattro vittime e 200 pazienti evacuati: è il drammatico bilancio dell’incendio divampato la notte scorsa all’ospedale di Tivoli. Stando ai primi accertamenti, il rogo sarebbe partito dagli ambulatori, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme per poi estrarre i corpi senza vita di quattro persone. Si tratta di quattro anziani, uno dei quali sarebbe deceduto per cause non riconducibili all’incendio.

#Tivoli #Roma, intervento #vigilidelfuoco dalle 23 di ieri per un incendio nell’ospedale San Giovanni Evangelista. Evacuata la struttura, anche con l’ausilio delle autoscale. Sono 4 le vittime accertate. Fiamme spente, operazioni in corso [#9dicembre 5:25] pic.twitter.com/ryxVfcYQ8e — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 9, 2023

Le salme sono state trasferite all’Istituto di Medicina Legale. È plausibile che nei prossimi giorni venga disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.

I pazienti evacuati, che sono oltre 200, sono stati trasferiti in altri ospedali della capitale. La Procura di Tivoli ha aperto un’indagine per accertare le cause e le eventuali responsabilità del rogo divampato nella struttura ospedaliera.

Al momento sono in corso le ultime ispezioni dei pompieri negli ascensori della struttura. Dalle prime informazioni, sembra che il rogo sia partito dal terzo piano interrato, dove si trovano gli ambulatori, e abbia coinvolto i due piani superiori dove si trovano il reparto di radiologia, l’obitorio e il pronto soccorso.

La struttura è stata completamente evacuata e risulta inagibile.