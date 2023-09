Verifiche dei Nas sulle liste di attesa: denunciati 26 medici

Le ispezioni sono state eseguite dai Nas su tutto il territorio nazionale presso 1.364 strutture, tra ospedali e cliniche, in convenzione con il servizio sanitario.

Ispezioni dei Nas in tutta Italia

Controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale da parte dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri. A essere sottoposte a controlli 1.364 strutture, tra ospedali, ambulatori e cliniche, sia privati che pubblici. A Milano, Perugia, Torino e Catania sono stati scoperti diversi professionisti del settore sanitario che stravolgevano le liste di attesa.

Tre medici in servizio a Reggio Calabria sono stati denunciati per l’ipotesi di peculato per aver prestato servizio – in modo fraudolento – presso una struttura privata, sebbene avesse sottoscritto un contratto in regime esclusivo con le aziende sanitarie pubbliche.

Non solo, per quattordici professionisti è scattata la denuncia perché ritenuti responsabili del reato di interruzione di pubblico servizio. I medici avrebbero arbitrariamente chiuso le agende di prenotazione nel periodo estivo, spostando a settembre e ai mesi successivi le prestazioni diagnostiche, per consentire ai colleghi di fruire delle ferie estive.