Incendio in un appartamento nel Mantovano, grave un uomo di 67 anni

Incendio nel Mantovano: grave un uomo di 67 anni

È ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale di Mantova, il 67enne che la scorsa notte è rimasto ferito nell’incendio divampato nell’appartamento in cui vive con la moglie, ferita anche lei, a San Giorgio Bigarello, provincia di Mantova. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto, mentre la donna ha un principio di intossicazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, che è divampato intorno alla mezzanotte di venerdì nel soggiorno dell’abitazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno soccorso i due coniugi e posto i sigilli all’abitazione, che è stata dichiarata inagibile.