Muore a 56 anni durante la colonscopia, indagati medici e infermieri

La famiglia della vittima, Giovanni Giannone, ha sporto denuncia per far luce sulla vicenda. La procura di Ragusa ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, deceduto lo scorso martedì all’ospedale Maggiore di Modica.

Tutti i medici e gli infermieri che hanno preso parte all’esame sono ora indagati per omicidio colposo.

Morto durante una colonscopia: aperta un’indagine per omicidio colposo

Un esame diagnostico, considerato di routine, quello a cui si è sottoposto Giovanni Giannone, 56enne di Modica (Ragusa) morto all’ospedale Maggiore di Modica mentre si sottoponeva a una colonscopia. Come riferisce La Repubblica, la procura di Ragusa ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Stando a quanto riferito dalla moglie della vittima, durante l’esame diagnostico – effettuato lo scorso martedì – la situazione sarebbe precipitata. Nella stanza in cui il marito si stava sottoponendo all’esame sarebbe iniziato un andirivieni di medici, fino a quando non le è stata comunicata la drammatica notizia.

I familiari della vittima – consulente finanziario di professione – hanno sporto denuncia contro l’ospedale. Al momento è stato disposto l’esame autoptico sul corpo del 56enne, mentre la cartella clinica è finita in mano alla procura. Il personale sanitario presente all’esame – medici e infermieri – è stato iscritto nel registro degli indagati. L’accusa è di omicidio colposo.