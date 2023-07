In Sudafrica una fuga di gas ha causato 24 morti, sono ancora in corso le operazioni di soccorso

By

Vicino Boksburg, in Sudafrica, c’è stata una fuga di gas da una bombola che contiene ossido di nitrato, un gas nocivo per l’essere umano. A causa di questa perdita ci sono state 24 vittime, sono ancora in corso le attività di ricerca e di soccorso alla ricerca di persone ferite o altri eventuali morti.

Secondo quanto ricostruito dai servizi di emergenza intervenuti sul posto il gas veniva utilizzato per una serie di operazioni legate alle attività minerarie illegali. In Sudafrica ci sono molte baraccopoli dove è possibile incontrare minatori illegali e questa bidonville potrebbe essere proprio una di loro. La perdita di gas è ancora in corso ma le autorità stanno monitorando l’intera situazione.

In Sudafrica i servizi di emergenza e i vigili del fuoco hanno riportato la notizia di diverse vittime dovute ad una fuga di gas all’interno di una baraccopoli che si trova nei pressi di Boksburg.

La cittadina è situata circa a 40 chilometri a est di Johannesburg e secondo quanto riportato sono 24 i corpi rinvenuti fino ad ora. Sul luogo però sono ancora in corso le operazioni di soccorso per individuare altri eventuali vittime.

A riportare la notizia dei 24 corpi ritrovati è stato William Ntladi che è il portavoce dei servizi di emergenza. Lui stesso ha spiegato che spesso questo gas viene utilizzato per svolgere attività illegali legate alle attività minerarie non autorizzate.

In tutto il Sudafrica sorgono spontaneamente baraccopoli dove è possibile incontrare tanti minatori illegali che si occupano delle estrazioni non autorizzate.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto sappiamo fino ad ora i servizi di emergenza sono stati contattati intorno alle 20 a causa di quella che sembrava essere un’esplosione avvenuta nella baraccopoli.

In realtà al loro arrivo i servizi di emergenza si sono accorti che si trattava di una fuga di gas. Sul luogo è stata rinvenuta una bombola di ossido di nitrato che presentava una perdita e che avrebbe avvelenato alcuni abitanti della zona.

Dalle ricostruzioni delle autorità locali gli abitanti della bidonville utilizzavano questo gas nocivo per eseguire una serie di attività minerarie illegali, proprio in Sudafrica infatti ci sono moltissimi minatori illegali che vivono all’interno di baraccopoli come questa di Boksburg.

Da quanto riportato dal portavoce dei servizi di emergenza, la fuga di gas proviene proprio dalla bombola di ossido di nitrato rinvenuta nella baraccopoli. L’ossido di nitrato è un gas molto tossico soprattutto per gli esseri umani.

A causa della perdita di gas gli abitanti sono rimasti intossicati. Il portavoce ha poi affermato che la perdita è ancora in corso ma sul luogo sono ancora attivi i servizi di emergenza che si stanno occupando non solo di risolvere la problematica ma anche di controllare l’intera area.

Inoltre i servizi di soccorso sono impegnati nella ricerca di altre eventuali vittime o di persone che potrebbero essere attualmente ferite e bisognose di aiuto.