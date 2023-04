In questa foto ci sono 6 persone ma quasi nessuno riesce a vederle tutte: provaci

Sembra impossibile, ma nella foto ci sono ben 6 persone e solo i più attenti potranno trovarle. Non è così difficile come sembra.

Le illusioni ottiche hanno sempre un certo fascino nascosto. La verità è che ognuno può vedere ciò che vuole la mente, ma quando viene chiesto di risolvere un test specifico non sempre si è in grado di farlo. In questa foto che sta facendo il giro del web ci sono 6 persone, ma la maggior parte della gente ne vede solo 2 o 3 al massimo. Dove sono nascoste le altre e perché non si vedono al primo sguardo? Facciamo chiarezza.

Test visivi: come allenare mente e sguardo?

Sono i test visivi che mettono in crisi, ma sono anche ottimali per allenare il cervello e renderlo pronto. Nella maggior parte dei casi, un test di questo tipo non viene mai risolto al primo sguardo ma sempre dopo una attenta osservazione.

Di certo non è facile e la mente deve allenarsi, così come lo sguardo. Un tempo questi test erano fatti solo per verificare quale fosse la reazione del soggetto interessato, oltre che il suo modo di vedere e osservare. Oggi, questi test si trovano sul web per giocare insieme ad amici e persone care. Chi per primo risolve l’enigma e trova ciò che viene chiesto vince. In realtà, di solito riesce chi è abituato ad osservare senza distrazioni oppure c’è chi ha una mente analitica pronta alla risoluzione.

Dove sono le 6 persone nella foto? In pochi risolvono il test

Questo nuovo test prevede di trovare le 6 persone e volti che sono nel disegno, magistralmente nascosti e confusi da altri elementi. Il tempo a disposizione è di dieci secondi e mai nessuno riesce ad andare oltre le 3 figure. È una illusione ottica in bianco e nero, tetra e con un racconto particolare quasi sinistro. L’immagine è stata creata al fine di non poter ragionare con fermezza, creando una sorta di confusione.

Si nota un paesaggio con piante, alberi e case ma anche delle persone e poi dei volti che si confondono nella foto. In 10 secondi sono state trovate solo tre persone? Ce ne sono altre tre che aspettano solo di essere scovate, nell’immagine in bianco e nero proposta.

Per chi si fosse arreso, questa è la soluzione:

La prima figura che si nota è l’anziano di spalle e si nota il suo profilo. Poi c’è la donna sull’albero, una figura molto particolare e delicata. Subito dopo ci sono due grandi volti a destra e sinistra, all’altezza dell’albero.

Ma ne mancano ancora e in pochi riescono a trovare questi volti. Una di queste è a sinistra, ben camuffata dai colori e dalle forme. L’ultima, forse la più difficile, + l’immagine stessa che crea il volto di un uomo. Osservando la foto da lontano si potrà notare questa grande faccia di un uomo con i baffi. Non era così difficile come sembrava.