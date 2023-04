Test visivo, c’è un uccello nascosto ma in pochi riescono a vederlo: ecco dove

Un test visivo che sembra facile ma non lo è: nella foto c’è un uccello nascosto ma non lo trova praticamente nessuno.

Il test visivo non è solo divertente, ma anche un ottimo strumento da usare per mettersi alla prova. Queste immagini o disegni sono create appositamente per verificare sino a dove la mente, umana, possa spingersi. Un insieme di fattori porta un utente a vedere qualcosa che non esiste, a non intercettare la figura richiesta e viaggiare con la fantasia. In questo test, che sta facendo il giro del web, c’è un uccello nascosto ma nessuno sembra riuscire a trovarlo.

Test visivi e di illusione: a cosa servono?

Sono dei test che illudono vista e cervello. Ma come è possibile? La mente umana è contorta, ricca di labirinti e gli studiosi forse non troveranno mai le chiavi per aprire tutte queste porte. Quello che è certo è che ogni persona vede le cose in maniera totalmente differente.

Sono immagini o foto che giocano volutamente con la percezione di mente e vista, mettendo il rilievo alcuni dettagli che non servono a nulla. Nascondono poi l’oggetto principale, quando in alcuni casi è evidente. La mente umana tende a non vedere quel dettaglio, facendosi rapire dai colori e altri piccoli dettagli che sono da contorno.

Insomma, un vero e proprio labirinto di informazioni e di colori che si fondono tra loro senza arrivare ad una soluzione. Alcune di queste vengono studiate appositamente dagli esperti, al fine di studiare l’atteggiamento umano. Poi ci sono le immagini del web, quelle divertenti che mettono le persone nella condizione di sfidarsi o giocare con gli amici.

Test visivo divertente: dove si nasconde l’uccello?

È il caso di questo test visivo molto divertente. Sul web infatti si chiede di trovare l’uccello nascosto, ma sembra proprio che nessuno riesca ad individuarlo. In effetti, si tratta di un gioco di ombre e colori che possono mettere in difficoltà.

Alcuni soggetti sono riusciti ad individuare l’uccello entro pochi secondi, proprio perché hanno escluso tutti gli altri elementi che facevano da cornice. Per altri ci sono voluti almeno dieci minuti e molta fatica. Poi ci sono delle persone che si sono arrese e stanno aspettando la soluzione che è qui di seguito:

Come si può notare l’uccello grande è sulla parte sinistra dello schermo, davanti ad un albero. È proprio questo che ha mandato in confusione gli utenti: il colore del tronco dell’albero e dell’uccello sono uguali, per questo motivo si è come mimetizzato. Solo chi ha osservato bene i dettagli ha potuto vedere la sagoma dell’uccello, mentre cammina fiero in mezzo al prato.

Questo potrebbe essere il primo di tanti test, per mettersi alla prova divertendosi. Non solo, man mano che il cervello si abitua a queste difficoltà sarà ancora più facile arrivare alla soluzione.