Sono state arrestate tre persone per la scomparsa di Marzia Capezzuti

Una storia molto particolare che continua ad infittirsi di mistero. È quella che ruota attorno all’omicidio di Marzia Capezzuti, giovane 29enne scomparsa lo scorso anno nella provincia di Salerno.

I Carabinieri hanno eseguito, nell’ambito di questa indagine, questa mattina, tre arresti. Vediamo insieme cosa è successo.

Marzia Capezzuti: tre persone arrestate

Sono i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno che, questa mattina, stanno eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare per altrettante persone, che sono state emesse dal Gip del tribunale di Salerno e, anche, dal tribunale dei minori, su richiesta delle rispettive Procure.

Si tratta di tre persone, fra le quali una donna, che sono accusati nell’ambito dell’indagine che riguarda la scomparsa della 29enne milanese, Marzia Capezzuti, avvenuta nello scorso mese di marzo 2022 in provincia di Salerno, a Pontecagnano Faiano.

Le tre persone vedono pendere su di loro varie accuse, fra le quali quella di tortura, maltrattamento e, non in ultimo, quella di omicidio. I fatti, come dicevamo, risalgono allo scorso anno, precisamente al mese di marzo, quando la ragazza scomparve nel nulla. I resti di un corpo furono ritrovati (che si presume potessero appartenere alla giovane) a Montecorvino Pugliano, sempre in provincia di Salerno, in un casolare a Santa Tecla, solo 7 mesi dopo.

La storia che ruota attorno a questa giovane di 29 anni scomparsa nel nulla è molto complessa. Si tratta di due minorenni arrestati oggi e di un adulto, anche se per la scomparsa della giovane ragazza sono state indagate anche altre 7 persone, fra le quali la donna dove Marzia viveva, a Pontecagnano Faiano. Si tratta della sorella dell’uomo con cui Marzia aveva una relazione e che, poi, è deceduto.

Una vicenda in parte ancora oscura

La vicenda che ruota attorno alla scomparsa di Marzia Capezzuti ha ancora troppi punti oscuri, il primo su tutti, stando a quanto stanno indagando le forze dell’ordine, che Marzia sia stata uccisa ed il suo cadavere, poi, occultato per evitare che venisse ritrovato.

Nel mese di ottobre del 2022, a sette mesi di distanza dalla sua scomparsa, vennero ritrovati i resti di un corpo. Immediatamente venne dato mandato di effettuare l’autopsia su ciò che era stato rinvenuti ma, nei 120 giorni di tempo che il medico legale ha avuto di tempo per dare i risultati, ancora tutto è avvolto nel mistero.

La notizia dell’arresto, oggi, di queste tre persone, per giunta anche due minorenni, aggiunge un altro tassello alla scomparsa di questa giovane ragazza, forse per lungo tempo vittima silente e di tante parole non dette e raccontate ai suoi genitori. Nel dubbio che ruota attorno alla sua scomparsa anche tutto ciò che riguarda la morte del suo compagno, deceduto nel 2019 per cause ancora da accertare.

Anche se questi era morto, Marzia era rimasta a vivere dalla sorella dell’uomo, Barbara e i contatti che aveva con i suoi genitori erano diventati ormai sporadici. Marzia non aveva, nemmeno, un proprio telefono cellulare e usava quello della cognata per contattare i suoi parenti.

Possibile che sia scomparsa nel nulla? Le indagini, comunque, proseguono serrate.