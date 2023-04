Crolla un garage a New York, un morto e 5 feriti

By

Nella giornata di ieri, 18 aprile 2023, un garage è crollato a New York intorno alle ore 16.15 ora locale, quando qui in Italia erano circa le 22.15.

L’edificio composto di tre piani ha collassato e insieme a lui sono crollate tutte le auto che erano parcheggiate al suo interno in quel momento. C’è stata una vittima e cinque feriti.

Crolla un garage a New York, ci sono un morto e cinque feriti

Ieri, 18 aprile 2023, è crollato un garage a New York. Il parcheggio è situato ad Ann Street che si trova nella parte sud di Manhattan. Il crollo è avvenuto alle ore 16.15 quando qui in Italia erano le 22.15.

L’edificio composto di tre piani ha collassato completamente trascinando con sé tutte le auto che in quel momento erano parcheggiate al suo interno.

Amanda Farinacci, la portavoce dei vigili del fuoco di New York, ha reso noto la precisa posizione del garage. Il garage si trova a meno di un chilometro dalla Borsa di New York e vicinissimo al Municipio. Si trova infatti nella zona centrale di Lower Mahattan.

Le autorità presenti sul luogo hanno reso noto che al momento del crollo nell’edificio erano presenti sei persone. Una di loro è deceduta mentre le altre cinque sono rimaste ferite. Quattro delle persone ferite sono state trasportate in ospedale mentre la quinta è voluta tornare alla propria abitazione.

Online sono diversi i video che stanno circolando e che mostrano l’enorme voragine che si è creata nel pavimento e l’intensa nuvola di fumo che si alzata dall’edificio a seguito del crollo.

Eric Adamns, sindaco di New York, non appena ha appreso la notizia del crollo si è immediatamente recato sul posto per esaminare l’accaduto.

La ricostruzione dei fatti

Al momento le uniche notizie certe di cui siamo a conoscenza è che improvvisamente intorno alle 16.15 il pavimento dei tre piani degli edifici ha ceduto rompendosi e trascinando con sé tutte le auto parcheggiate.

Fortunatamente grazie all’utilizzo dei droni e di un cane robot, chiamato Digidog, i vigili del fuoco di New York sono riusciti a individuare le persone coinvolte durante il crollo in tempi brevi.

È stato necessario utilizzare questi mezzi perché la struttura è ancora a rischio e molto instabile, a riportarlo è lo stesso Eric Adams, sindaco di New York.

Al momento per motivi di sicurezza tutti gli appartamenti e gli edifici intorno al garage crollato sono stati fatti evacuare.

Keechat Sewell, la commissioner della polizia, ha parlato di un collasso strutturale. L’edificio è di proprietà di Abacus Bank, un istituto che in passato è stato accusato di frodi finanziare.

Non si sa ancora a cosa sia dovuto questo cedimento, e quindi sicuramente ci saranno delle indagini per capire come è andata la dinamica dei fatti e se questo crollo si poteva evitare.

Dai video online si può notare la gravità del crollo e di come al momento l’intero edificio non sia possibile considerarlo stabile, con tante auto ancora che potrebbero andare giù all’interno della voragine.