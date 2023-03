In cosa consiste il menù segreto di Netflix

Netflix cela dei segreti nascosti, una piattaforma nella piattaforma.

Questa è stata la scoperta fatta da alcuni utenti degli Stati Uniti. I film da vedere sono numerosi ed appartenenti a generi diversi.

La scoperta fatta nella piattaforma Netflix

Gli abbonati di Netflix, ad un certo punto, potrebbero stufarsi dei contenuti offerti. Nessun problema se la questione è questa, dato che esiste una via d’uscita scoperta recentemente da alcuni smanettoni statunitensi. Questi ultimi hanno trovato una sorta di archivio segreto sulla piattaforma di streaming più grande al mondo. Gli esperti in ambito di piattaforme digitali, digitando nuove formule con lo scopo di cercare i film di proprio interesse, sono stati in grado di scoprire un catalogo alternativo in cui sono presenti oltre duecento sottocategorie, accessibili mediante ricerche specifiche.

È stato necessario semplicemente digitare una breve sequenza numerica all’url della barra di ricerca della piattaforma per scoprire questo archivio nascosto. Gli smanettoni hanno avuto così modo di accedere a contenuti come High brow horror, oppure Irreverent tv comedies e 90-minutes movies.

Il contenuto della sezione nascosta di Netflix

Come spiegato dal Daily Mail, ogni genere si presenta con un codice di riferimento differente. Il genere di arti marziali ha come codice 8985, i film mediorientali hanno come codice 5875, mentre i belgi hanno come codice 262. Utilizzando il codice 43048 si può accedere a thriller sconosciuti, mentre con il codice 3761 sono disponibili quelli africani. Per gli show coreani si utilizza il codice 67879, per i sudamericani il codice è 1613. A seguire i neozelandesi presentano con il codice 63782, i brasiliani con il codice 100373 e quelli di Bollywood si presentano con il codice 5480.

Nell’archivio segreto di Netflix ci sono più di 200 sotto categorie con tantissimi titoli nuovi. Secondo gli esperti, la maggior parte di questi film disponibili erano già stati presentati su Netflix nel momento in cui la piattaforma ha avuto il suo avvio. Gli utenti non avevano avuto più modo di vedere apparire i titoli nel proprio catalogo, eppure erano rimasti lì proprio nel software.

Questa scoperta è giunta proprio nel momento in cui il colosso dello streaming online sta cercando di evitare che le password degli utenti possano diffondersi. Si tratta sicuramente di una problematica molto seria che Netflix sta affrontando, per la quale già all’inizio del 2023 ha avuto conseguenze negative. Basti pensare che Netflix ha registrato già una perdita di 200 mila abbonati. Per fare in modo che questa situazione possa fermarsi, la società ha deciso di lanciare un abbonamento a 7 dollari mensili nel quale sono presenti anche le interruzioni pubblicitarie.