In arrivo “l’ottobrata bis” | Niente più piogge e caldo che ritorna

È ciò che ci stiamo domandando da giorni: ma in questo mese di ottobre, fa caldo o freddo? Previsioni meteo che ci fanno capire che sarà un’alternanza di pioggia e sole. Ma fino a quando durerà l’ottobrata?

Gli esperti ci annunciano che è prossima un “ottobrata”, ovvero un’ondata di caldo eccezionale in arrivo questo mese. Cosa fare?

Ottobrata: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Fino a ieri, il Sud Italia era in allerta arancione o gialla per il maltempo. Ma ad oggi, sembra tutto già passato. Una situazione strana che ci fa capire sempre di più come il clima attorno a noi stia cambiando piano piano. Diceva qualcuno: “Non esistono più le mezze stagioni” e mai affermazione fu più vera.

È difficile, infatti, scoprire se siamo in autunno inoltrato (e su questo aspetto, potremmo rispondere di sì, date le copiose piogge di questi giorni), o ancora in estate (se vediamo che, comunque, il caldo è ancora presente). Come vestirsi? Cosa fare con i cambi di temperatura? Cosa ci aspetta per i prossimi giorni? Ecco cosa ci dicono gli esperti.

Il maltempo che ha colpito le regioni del Centro Sud, nelle giornate di ieri e l’altro ieri, sembrava averci trasportato in un clima sub tropicale. Piogge copiose, temporali e vento, ma anche tanti fulmini.

Basti pensare che, sulla sola Sicilia, in un’ora, ne sono caduti 5000. Un maltempo che, ancora per oggi, colpirà Puglia e Sicilia e Calabria, ma sarà solo questione di ore, poiché il bel tempo ed il sole torneranno a fare da padroni.

Ebbene sì: il caldo ritorna. Possibile? Per gli esperti si. Infatti, dopo l’ottobrata che abbiamo avuto dal 2 al 10 scorsi, ce ne sarà un’altra. Da questo sabato, infatti, un anticiclone africano (il secondo) porterà un nuovo e lungo periodo di sole e di temperature al di sopra della media. Non fare ancora il cambio di stagione e tirar fuori i maglioni più pesanti? Forse non ancora.

Dopo la pioggia, il ritorno del caldo

Le ottobrate: in questo mese siamo davanti, addirittura, ad un “bis” di questo evento. Di solito, ottobre, è uno dei mesi più piovosi ed instabili dell’anno. Quindi è più che giustificato, in un certo senso, questo alternarsi di momenti ricchi di pioggia, a quelli dove invece il caldo ed il clima asciutto si presentano.

Altro aspetto sono le temperature ben al di sopra della media stagionale, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Basti pensare che in Francia sono previsti, anche, valori che possono arrivare a 8° in più della media del classico mese di ottobre. In Italia, ci saranno 6° in più rispetto alle normali temperature.

Tutto ciò a conferma, ancora una volta, che questo anno 2022 si presenta come uno dei più caldi degli ultimi tempi. A Roma potranno raggiungersi temperature di 26°, ma in Sicilia e Sardegna potranno anche toccarsi i 30°. Temperature tipiche dell’estate.

Questa ottobrata bis inizierà, quindi, domani e durerà per almeno 10 giorni. Si avrà un cielo soleggiato quasi ovunque, soltanto con leggere velature in Liguria e Toscana. Al Nord, le nubi potranno aumentare da domenica, ma senza fenomeni significativi, mentre al Sud il caldo si farà nuovamente sentire.