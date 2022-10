Le serie tv da non perdere su Netflix questo weekend

Questo weekend vuoi rilassarti casa in pigiama e ciabatte e guardarti una bella serie tv ma non sai proprio quale? Ti aiutiamo noi a scegliere quella giusta per te. Questo weekend che va dal 14 al 16 ottobre, Netflix ti aspetta con tante novità per tutti i gusti. Scopriamole insieme e scegli quella che più ti piace.

Non sai proprio cosa guardiamo su Netflix questo fine settimana?. Netflix regala ai suoi abbonati tante proposte interessanti ogni giorno. Netflix è attualmente una delle piattaforme di streaming più utilizzate senza distinzioni di età o sesso. Dal bambino al nonno, tutti sono impazziti per la libreria di film e serie tv che la piattaforma aggiorna costantemente con tanti inediti firmati Netflix.

In poco tempo il successo della piattaforma è arrivato alle stelle, contando negli ultimi tre mesi ben 1.226 episodi originali. Non c’è quindi competizioni con le altre piattaforme di streaming, ma andiamo a scoprire cosa ci offre Netflix per questo weekend.

Le serie del momento su Netflix

Quella di Netflix è una piattaforma di streaming che regala ai suoi utenti ogni giorno una lunga lista di serie tv, film e tanto altro. Non solo il numero di categorie presenti e la qualità evidente del prodotto, ma la piattaforma del momento riesce a mettere tutti d’accordo e sappiamo tutti che questo non è così semplice come sembra. Sei in cerca di una bella serie tv da vedere questo weekend nella comodità di casa tua? Sei nel posto giusto.

Le proposte di Netflix per questo weekend sono variegate e accontenteranno di certo tutti gli utenti. Ecco infatti che arriva il titolo della nuovissima serie di genere thriller The Watcher. Certo non è da perdere alla serie italiana “Tutto chiede salvezza” fino ad arrivare all’intrigante giallo incentrato sul Messico degli anni ’70.

Hai già visto “La ragazza più fortunata del mondo”? Di certo non puoi perderti il primo film della top 10 della piattaforma con Mila Kunis. Disdici tutti gli appuntamenti del weekend e scegli la serie tv giusta per te.

Vediamo queste serie un pò più da vicino, così da capire qualcosa di più sulla storia e decidere cosa vedere questo weekend di ottobre.

The Watcher : una serie da vedere tutta d’un fiato

Ecco svelato qualcosa in più su l’attesissima nuova serie di Ryan Murphy e Ian Brennan. Dopo il grande successo della precedente serie i Dahmer tornano sugli schermi di Netflix con una nuova e appassionante storia intitolata The Watcher. Sembra che le vicende narrate siano tratte da una storia vera.

Questa storia di mistero di certo vi terrà incollati allo schermo. Protagonisti sono i Branco, che decidono di trasferirsi in quella che in un primo momento doveva essere la casa dei loro sogni. L’abitazione, ubicata in una zona residenziale, trasformerà completamente le loro vite in un inferno. Arriveranno infatti delle lettere a dir poco minacciose da un soggetto che si fa chiamare “L’Osservatore”. Inizieranno poi a svelarsi i segreti oscuri del quartiere che animeranno le puntate una dopo l’altra.

Tutto chiede salvezza: Una serie all’insegna della riflessione

Altra serie consigliatissima è di certo la nuova storia tutta italiana che riguarda la salute mentale. Questo nonostante sia un tema molto delicato, viene raccontato con la semplicità che solo Netflix poteva regalarci. La depressione e la salute mentale nei giovani di oggi, spesso sono tematiche oscurate, ma adesso non sarà più così. Daniele è il protagonista delle vicende narrate nella serie. Lui è un ventenne molto sensibilità, che dopo aver accusato una crisi psicotica si risveglia in un posto diverso da casa sua.

Daniele è stato infatti trasferito in una camerata del reparto psichiatrico, dove incontrerà cinque compagni all’apparenza molto diversi da lui. Ciò che all’inizio sembra essere una tortura, lentamente si trasforma in un viaggio introspettivo e formativo per il ragazzo.

Le indagini di Balascoaràn : tra mistero e leggerezza

Infine, se avete voglia di un po ‘ di leggerezza, questo è il titolo adatto a voi:Le indagini di Balascoaràn. Le vicende sono ambientate a Città del Messico, un luogo che ha bisogno di un detective per venire a capo dei gialli che si sono consumati in città. Héctor Belascoarán Shayne è l’uomo giusto per loro, che identifica perfettamente il classico detective indipendente negli anni ’70.