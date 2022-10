La Lazio si qualifica agli ottavi se…

Anche dopo la quarta giornata nel gruppo F di Europa League continua a regnare l’equilibrio con Lazio, Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland fermi a quota 5 punti in classifica.

Tutto ancora possibile per la Lazio che può ancora arrivare prima nel girone



Tutto rimandato alla prossima giornata per decidere il destino delle quattro squadre impegnate nel girone F di Europa League, assoluta parità nel gruppo con nessun club che per il momento è riuscito a dominare la classifica.

Va assolutamente ricordato che in base al nuovo regolamento UEFA soltanto la prima classificata di ogni girone accede direttamente al turno successivo, fattore che garantirebbe di giocare un turno in meno e tornare in campo nella prima metà di marzo.

La Lazio è assolutamente padrona del proprio destino ma servirà vincere le prossime due partite per raggiungere il primo obiettivo stagionale.

Il prossimo turno di Europa League si giocherà il 27 ottobre con in programma la sfida tra Lazio e Midtjylland alle 18:45 ed a seguire il match tra Sturm Graz e Feyenoord.

La Lazio può ancora staccare il pass per gli ottavi di finale

Tanti rimpianti ed un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai tifosi biancocelesti, la sfida contro lo Sturm Graz termina con un pareggio e molte polemiche a seguito dell’espulsione di Lazzari avvenuta sul finale del primo tempo.

Al momento tutte le squadre del Gruppo F sono a quota 5 punti, situazione che rende ancora tutto aperto e possibile in ottica qualificazione.

Secondo il nuovo regolamento UEFA soltanto la prima classificata del girone accede direttamente agli ottavi di finale, il secondo posto invece garantisce tale accesso soltanto in seguito ad uno spareggio contro una tra le terze classificate dei gironi di Champions League.*

In caso di arrivo a pari punti il primo criterio utilizzato è quello inerente il maggior numero di punti conquistati negli scontri diretti, solo in seguito entrano in gioco le statistiche riguardanti la miglior differenza reti nei testa a testa ed infine la somma dei gol realizzati negli incontri diretti.

In base proprio a queste regole la Lazio dovrà vincere la prossima sfida con il Midtjylland con più gol di scarto possibili, pesa infatti il 5-1 subito dai biancocelesti nella sfida di andata.

In questo momento il club italiano è terzo in classifica in virtù del -2 nella differenza reti con Feyenoord e Midtjylland rispettivamente a +4 e +3.

Prima di guardare dunque il risultato della sfida tra olandesi ed austriaci i ragazzi di Maurizio Sarri dovranno necessariamente superare i danesi e possibilmente dovranno farlo con 2 o 3 gol di scarto.