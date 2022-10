By

La frecciatina di Ilary Blasi a Francesco Totti sarebbe costata “cara”: la showgirl e conduttrice sarebbe stata multata dopo il video sul Rolex in cui prendeva in giro l’ex marito dopo la separazione. Cosa è successo? Sul web trapela un’indiscrezione…

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha il sapore di una vera e propria saga senza esclusione di colpi (di scena), non ultima la frecciatina social inviata dalla conduttrice all’ex calciatore davanti a un negozio di Rolex per la ormai famosa questione degli orologi.

Ilary Blasi multata: cosa è successo dopo il video sui Rolex

Secondo quanto riportato in queste ore da Repubblica, Ilary Blasi sarebbe stata multata dopo il video in cui prendeva in giro l’ex marito davanti a un negozio Rolex.

Stando alle indiscrezioni pubblicate dal quotidiano, la conduttrice sarebbe stata raggiunta da una multa per aver parcheggiato in divieto di sosta proprio nel momento in cui si occupava di condividere sui social la frecciatina a Francesco Totti.

Il filmato condiviso da Ilary Blasi su Instagram, confezionato in una breve storia ironica che ha fatto il giro della Rete, risuona ancora tra le cronache rosa legate al clamoroso addio della coppia e, stavolta, sarebbe costato caro…

Francesco Totti aveva accusato l’ex moglie per gli orologi

La frecciatina di Ilary Blasi contro Totti avrebbe radici che affonderebbero nelle reciproche accuse della ormai ex coppia.

L’ex capitano della Roma avrebbe dichiarato che lei gli avrebbe sottratto i costosi Rolex, orologi che ora sarebbero al centro dell’arena dello scontro in sede di separazione. Dall’altra parte, Francesco Totti avrebbe “trattenuto” diverse borse di valore dell’ex consorte alimentando così una specie di soap opera dal finale ancora tutto da scrivere.

A quanto ammonta la multa

A stretto giro, dopo le foto del settimanale Chi che hanno immortalato Ilary Blasi divertita insieme a una cara amica (mentre Totti resta tra le braccia della nuova compagna, Noemi Bocchi), Ansa rivela l’ammontare della multa che la conduttrice dovrà pagare per aver infranto il codice della strada. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, il divieto di sosta le costerebbe 42 euro.

Ilary Blasi, quindi, sarebbe stata colta in flagrante con la sua auto proprio mentre girava il video per poi taggare Francesco Totti e prendersi gioco della sua accusa neanche troppo leggera: avergli fatto sparire la sua amata collezione di Rolex.

La multa sarebbe scattata intorno alle 15 del 4 ottobre scorso dopo l’intervento di una pattuglia Gruppo Centro della Polizia Locale. La conduttrice avrebbe scampato il carro attrezzi per un pelo, arrivando proprio in tempo utile per la contestazione diretta.

Nel frattempo, dal cuore della Capitale vibrano le note romantiche del nuovo amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, recentemente pizzicati insieme a parenti e amici durante la festa a sorpresa per il compleanno del “Pupone”.

La coppia ormai sembra vivere il suo rapporto alla luce del sole e sembrano lontani anni luce i tempi delle smentite che tanto avevano infiammato il gossip prima dell’estate appena conclusa…