Auto, se circoli con queste i ladri ti faranno visita presto: sono le loro preferite

Chi circola con questa tipologia di auto rischia grosso, perché sono le preferite dai ladri che le rubano senza voltarsi indietro.

Anni e anni di sacrifici per comprarsi l’auto più desiderata e poi in pochi minuti viene portata via da un ladro. I furti di auto in Italia e nel mondo sono un fatto concreto e i dati che si registrano al giorno sono allarmanti. Non è tutto, infatti ci sono alcune tipologie/marche di vetture che sono tra le predilette dei malviventi che in pochi secondi riescono ad aprirle e portarle chissà dove.

Non si tratta solo di rivendita clandestina ma anche furto per i pezzi di ricambio, introvabili oppure troppo cari per essere acquistati regolarmente. Vediamo ora quali sono le auto preferite dai ladri.

Furti d’auto, i dati in Italia

Come accennato, i furti di auto in Italia sono in aumento non solo per la rivendita dei pezzi di ricambio ma anche per il mercato nero di auto nuove e di lusso. Nel mirino dei ladri anche le moto e i mezzi pesanti che possono essere usate per gare o trasporti.

In un attimo, i mezzi spariscono nel nulla. Secondo le stime le aree maggiormente colpite sono Puglia – Sicilia – Lombardia – Campania e Lazio, tra l’altro comunque a rischio anche per il futuro. In Campania si registra un furto su quattro, mentre è il Lazio la Regione abitata dai ladri più abili nel far perdere completamente le tracce del mezzo sottratto.

Solo nel 2020 ci sono stati 102.708 furti, mentre nel 2021 sono stati ben 104.372 riguardando ogni tipo di categoria come vetture, scooter e moto senza toccare i furgoni e mezzi pesanti.

Facendo un piccolo passo indietro nel passato, dal 2010 circa si possono contare ben 1 milione di veicoli spariti nel nulla. I dati che vengono comunicati portano ad una consapevolezza abbastanza dura da digerire: 210 auto rubate al giorno e 9 ogni ora.

La finalità di questi furti? Semplice, infatti vengono venduti nella maggior parte dei casi i pezzi di ricambio oppure l’auto interna per il mercato nero di lusso o meno che sia.

Tipologie di auto: quali sono le più rubate dai ladri?

Come accennato, i furti in Italia sono in continuo aumento e ci sono dei fattori che sono prediletti dal malviventi in fatto di furto delle auto. I siti che si occupano di auto e motori, come motor1 per esempio, ci fanno sapere che le auto preferite dai ladri sono quelle che vantano un maggiore successo o vendita.

In particolare la categoria dei fuoristrada/Suv, non solo perché “famose” e preferite dagli italiani ma anche per la loro velocità e forza in strada. Non è tutto, la LoJack Italia nel suo Dossier sui furti d’auto ha analizzato tutti i dati che sono stati forniti dal Ministero dell’Interno per poi elaborarli con tutti i fattori.

Ne emerso un dato curioso, ovvero che si rubano maggiormente le city car di piccola cilindrata (dati che contrastano con quanto sopra) ancora meglio se di piccola generazione. Cosa significa? Come accennato, da una parte si ruba un’auto per rivenderla all’estero ad un prezzo maggiorato per un guadagno immediato. Dall’altra si hanno altre auto che servono per i pezzi di ricambio che hanno prezzi alti o sono introvabili.

Il consiglio da parte degli esperti è sempre quello di investire su un buon antifurto satellitare e GPS, oltre che sistemi di blocco presenti sul mercato da tempo.

Regioni a maggiore rischio di furto, quali sono?

Se si vuole invece dare uno sguardo alle regioni a rischio, i dati parlano chiaro:

Campania al primo posto per i furti Lazio al secondo posto Puglia Sicilia Lombardia Basilicata

A seguire si possono vedere – con meno di 500 furti all’anno – altre Regioni come la Valle d’Aosta, le Marche, il Molise e l’Umbria insieme alla Liguria e il Trentino Alto Adige.