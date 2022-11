Ilary Blasi, l’ultima stoccata a Totti e Noemi: il dettaglio salta all’occhio

Ilary Blasi, l’ultima stoccata per Totti e Noemi è clamorosa. Il dettaglio viene immediatamente notato da tutti. E tu ci hai fatto caso?

La conduttrice dell’Isola dei Famosi vendicativa più che mai. La frecciatina per la nuova Lady Totti e l’ex marito fa parlare il web: più chiaro di così!

Ilary Blasi vendicativa

La ex letterina di Passaparola nonché una delle conduttrici più apprezzate di Mediaset, sta affrontando un periodo complicato. E’ passato già un po’ di tempo da quando è diventata una mamma separata.

La fine della sua relazione con l’ex calciatore giallorosso, Francesco Totti, ha fatto parlare l’Italia e il mondo per mesi. La fine drammatica della loro fiaba d’amore ha lasciato tutti con l’amaro in bocca.

Loro, che sembravano appassionati, affiatati e legati da un sentimento indistruttibile, sono oggi cane e gatto, l’uno contro l’altra, pronti a scontrarsi in aula di tribunale per mettere tutti i puntini sulle “i”, come si suol dire.

Totti ormai non fa più caso ai gossip sul suo conto. Il Pupone è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi con la quale ha intenzione presto di andare a convivere. I due avrebbero già visitato diversi appartamenti e scelto uno che sarà il loro nuovo nido d’amore.

Nel frattempo, la frecciatina della Blasi non è passata inosservata. Tutti hanno dotato quel dettaglio che ha fatto sparlare il web. Cosa sta succedendo?

Il dettaglio che non passa inosservato: palese attacco a Totti e Noemi

Ricominciare a vivere una vita da single non deve essere semplice per Ilary Blasi che dopo 20 anni in coppia con Francesco Totti ora è di nuovo sul mercato. Il suo cuore è già pronto a battere per qualcun altro?

Sebbene sia stata avvistata a cena fuori con un famoso agente immobiliare, tale Edmondo, nessuno ancora ha la certezza che lui abbia preso il posto di Francesco Totti.

L’ex marito invece, l’ex calciatore giallorosso, ha già le idee chiare: vuole una nuova vita e la vuole con Noemi. Solo qualche giorno fa, Chi li ha paparazzati in giro per Roma Nord a cercare un appartamento, il loro nuovo nido d’amore in cui crescere come coppia e allargare, perché no, anche la loro nuova famiglia.

Ilary si è ritrovata da un momento all’altro a dover fare i conti con una realtà inaspettata, con una nuova donna che è entrata prepotentemente nelle loro vite ma soprattutto in quella dei suoi figli.

Più che spesso, la bella conduttrice dell’Isola dei Famosi utilizza il suo social network, Instagram, per lanciare frecciatine velate ai nuovi fidanzatini. Avete visto l’ultima stoccata rivolta proprio a Lady Totti e compagno?

Nelle scorse ore, la bella bionda si è mostrata sui social con gli occhiali da vista nuovi. Lei, che di solito tende a coprire gli occhi con quelli da sole, ha rivelato ai fan un aspetto più casual di se stessa. Ma non è il nuovo paio di occhiali ad aver colpito tutti.

L’attenzione è ricaduta sulle sue mani. Ilary ha rinnovato il look e ha fatto anche la manicure. La bionda ha voluto mostrare ai suoi seguitori le nuove unghie ma un dettaglio non è passato inosservato: sulla sua mano sono comparsi tanti anelli ma la fede all’anulare è scomparsa.

Sul dito dove ancora resta il tatuaggio di un cuoricino ora c’è un anello che non rappresenta però più il simbolo d’amore che un tempo la univa a Francesco. Cosa vuol dire questo? Che è definitivamente chiusa la storia di Ilary e Francesco.

La Blasi ha tolto la fede, ha chiuso una porta, ha concluso un capitolo di vita. Ora si ricomincia. Ilary ha voluto mostrare a tutti, ma forse soprattutto a Noemi e a Totti che la vita può essere bella anche da sola.