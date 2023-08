Hawaii, devastanti roghi: la situazione è drammatica

By

Hawaii, mentre si pone la parola fine agli incidenti si fanno le prime analisi. Quelli che hanno interessato l’isola, sono senza dubbio, alcuni dei più devastanti eventi mai registrati nell’arcipelago bilancio delle tragiche fiamme che hanno colpito l’isola di Maui, nelle Hawaii, è ora attestato a oltre 80 vittime, secondo l’ultima comunicazione delle autorità competenti.

Josh Green, il governatore dell’arcipelago, ha ribadito con determinazione che purtroppo è probabile che si verifichino ulteriori perdite umane. Questo evento rappresenta la peggiore catastrofe nella storia di uno Stato che è entrato a far parte degli Stati Uniti nel 1959. Le fiamme, spinte da venti impetuosi, non sono ancora state domate. Il governatore ha informato la rete CNN che tutte le vittime sono state colpite all’aperto, nel tentativo di sfuggire all’avanzata dell’incendio.

Hawaii, i danni

Le fiamme hanno completamente devastato la storica cittadina di Lahaina, un tempo capitale del Regno delle Hawaii nel XIX secolo, lasciando solo cumuli di detriti. Le abitazioni, i negozi e persino le automobili sono stati ridotti a cenere, trasformando questa località costiera abitata da 12mila persone in un desolato scenario quasi spettrale.

Nel frattempo, un altro incendio ha scatenato un’evacuazione nell’area di Kaanapali, a nord di Lahaina. La polizia di Maui ha sottolineato che la massima priorità è garantire la sicurezza sia della comunità che dei soccorritori impegnati nella situazione.

Hawaii gli eventi passati relativi agli incendi

Nelle Hawaii, gli incendi non costituiscono certo un evento inconsueto; tuttavia, quelli verificatisi negli ultimi giorni sono stati definiti tra i più devastanti mai riscontrati nell’intero arcipelago. Il bilancio delle perdite è drammatico, ma le cause scatenanti rimangono ancora oggetto di attenta indagine.

Uragano Dora

Secondo quanto riportato dalla BBC, i venti generati dall’uragano Dora hanno fornito combustione aggiuntiva alle fiamme. Inoltre, la persistente siccità o condizioni insolitamente aride che hanno colpito gran parte delle Hawaii, compresa l’intera isola di Maui, hanno giocato un ruolo determinante.

In genere, gli incendi richiedono la combinazione di tre fattori: una fonte di combustibile, come biomassa vegetale o alberi, un’innesco e condizioni meteorologiche propizie, come venti che soffiano e intensificano le fiamme.

Tra le cause degli incendi alle Hawaii anche la siccità

Secondo quanto riferito dall’US Drought Monitor, circa il 14% del territorio statale sta affrontando una situazione di siccità grave o moderata, mentre un significativo 80% delle Hawaii è classificato come affetto da condizioni di aridità anomala.

Inoltre, i venti intensi generati dall’uragano Dora, che ha toccato la costa delle Hawaii martedì scorso, hanno ulteriormente contribuito ad attizzare le fiamme.

Il clima

Il clima delle Hawaii è caratterizzato da una serie di zone climatiche diverse, a causa della varietà di altitudini e delle diverse isole che compongono l’arcipelago. Tuttavia, in generale, le Hawaii godono di un clima tropicale, che offre temperature medie piuttosto stabili durante tutto l’anno.

Le isole settentrionali, come Kauai e Oahu, tendono ad avere un clima più fresco e umido, mentre le isole meridionali, come Maui e le Hawaii (Big Island), sono solitamente più calde e secche. La temperatura media nelle Hawaii varia da circa 24°C a 30°C durante l’anno.

Le isole sono soggette a due stagioni principali: la stagione secca, che va da maggio a ottobre, e la stagione delle piogge, che va da novembre ad aprile. Tuttavia, anche durante la stagione delle piogge, le precipitazioni tendono a essere brevi e intense, seguite spesso da un rapido rasserenamento.

La neve alle Hawaii. Evento raro ma non impossibile

L’altitudine gioca un ruolo significativo nella variazione del clima. Ad esempio, le aree montuose più elevate, come il Mauna Kea e il Mauna Loa sulla Big Island, possono sperimentare temperature molto più fresche e persino occasionali nevicate in cima.

In generale, il clima delle Hawaii è uno dei motivi per cui queste isole sono una popolare destinazione turistica, offrendo un ambiente piacevole e confortevole per coloro che cercano spiagge, natura e avventure all’aperto.

Le caratteristiche dell’Isola

Le Hawaii si presentano come un affascinante arcipelago, ricco di caratteristiche geografiche, culturali e naturali che ne fanno una destinazione unica e memorabile. I panorami che si svelano qui sono di una bellezza mozzafiato, caratterizzati da spiagge dalla sabbia bianca e acque cristalline, vulcani attivi che creano uno scenario affascinante, foreste pluviali rigogliose e montagne maestose.

Gli elementi vulcanici sono predominanti in questo arcipelago, con il famoso Mauna Loa e Mauna Kea che emergono tra i vulcani. In particolare, il vulcano Kilauea, tra i più attivi al mondo, è una meta d’interesse per chi desidera osservare da vicino l’attività vulcanica.

Hawaii, cultura e tradizioni

La cultura hawaiana si esprime attraverso tradizioni, danze, canti e abili manufatti artigianali. Gli abitanti delle isole sono conosciuti per la loro calorosa ospitalità, uno stile di vita rilassato e un profondo rispetto per la natura che li circonda. Le specie vegetali e animali che trovano casa nelle Hawaii sono uniche e spesso endemiche, introvabili altrove nel mondo, arricchendo ulteriormente la diversità biologica di questa regione.

Le opportunità per le attività all’aperto sono innumerevoli, dall’entusiasmante surf all’emozionante snorkeling, dalle avventure subacquee all’esplorazione in kayak, senza dimenticare l’escursionismo e l’arrampicata.

Il clima tropicale delle Hawaii dona temperature piacevoli durante tutto l’anno, contribuendo a rendere l’arcipelago una meta turistica amata e frequentata.

Storia delle Hawaii

La storia delle Hawaii è un affascinante viaggio attraverso culture antiche, cambiamenti politici, colonizzazione e sviluppo moderno, che ha plasmato l’arcipelago in ciò che è oggi.

Prima dell’arrivo degli europei, le isole erano abitate da popoli polinesiani che arrivarono in diverse ondate migratorie. Queste culture svilupparono tradizioni uniche, lingue, pratiche agricole e sistemi sociali.

Nel 1893, un gruppo di uomini d’affari americani guidato da Sanford B. Dole rovesciò la monarchia hawaiana nel cosiddetto “colpo di Stato di Honolulu”. Nel 1898, le Hawaii furono annesse dagli Stati Uniti come territorio, e nel 1959 divennero lo Stato delle Hawaii, diventando così uno degli Stati Uniti.

La storia delle Hawaii è segnata dalla lotta per la sovranità e la preservazione della cultura hawaiana. Durante il XX secolo, il movimento hawaiano per i diritti civili cercò di restaurare la cultura e la lingua hawaiana, che erano state soppiantate dall’influenza occidentale.

Oggi, le Hawaii sono un’incantevole fusione di tradizioni indigene e influenze multiculturali, con un‘economia basata sul turismo, l’agricoltura, la scienza e la tecnologia.

L’arcipelago ospita una comunità diversificata e vibrante che lavora per preservare le proprie radici culturali e ambientali mentre si adatta ai cambiamenti e alle sfide del mondo moderno.