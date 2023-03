Il trucchetto geniale per ammorbidire il bucato con 3 centesimi: mai avuto così

Come ammorbidire il bucato in maniera semplice e veloce. Vi basterà mettere una pallina in lavatrice e lo avrete come non era mai stato.

Vi sveliamo qual è questa tecnica incredibile che vi aiuterà a ottenere un bucato davvero morbidissimo. Provare per credere: direte finalmente addio a quel bucato duro e ruvido che proprio non tollerate.

Bucato duro e ruvido, le cause

Quante volte vi sarà capitato di lavare il vostro bucato in lavatrice e di ottenere dei tessuti duri e ruvidi al tatto. Ciascuno di noi vuole godersi lenzuola e tovaglie morbide e confortevoli, che non irritino la nostra pelle e che risultino gradevoli anche per i nostri ospiti.

Non tutti sanno che il bucato duro e ruvido viene spesso causato dall’eccessiva esposizione al sole e da un cattivo risciacquo, che fa sì che detersivi e ammorbidenti rimangano all’interno dei nostri tessuti.

E poi ancora dall’uso di programmi di lavatrice scorretti o da un abuso dell’asciugatrice. Inoltre, dovremmo evitare anche di stendere il nostro bucato quando fuori sono presenti temperature troppo alte o troppo basse.

Anche lo shock termico, infatti, può portare il nostro bucato a irrigidirsi. Evitare queste pratiche scorrette e molte altre può far sì che i nostri capi si mantengano della giusta consistenza.

Quando i tessuti sono di pessima qualità, però, è importante sapere che il problema non può essere prevenuto più di tanto. Dovremmo introdurre nel nostro corredo soltanto quel bucato per cui valga la pena spendere tanti soldi e tanto tempo per la sua cura.

In generale, però, dovete sapere che questo problema può essere evitato e che il bucato può risultare morbido e soffice spendendo semplicemente 3 centesimi. Tutto questo può essere ottenuto con una pallina di alluminio. Ecco come funziona.

Ammorbidire il bucato con l’alluminio

Esistono alcune persone che ottengono un bucato morbido con l’alluminio. Sembra assurdo, eppure è così.

Tutto quello che dovete fare è prendere un foglio di carta d’alluminio e appallottolarlo.

Quindi, dovrete metterlo in lavatrice assieme al vostro bucato con il programma che più preferite.

Sarà in questo modo che otterrete un bucato particolarmente morbido. Questo perché l’alluminio è in grado di eliminare l’elettricità statica durante il lavaggio: sarebbe proprio quest’elettricità la causa dell’indurimento del bucato.

Nonostante gli enormi benefici dell’alluminio sui tessuti, sono tante le persone che sconsigliano di adottare questo metodo. Intanto, secondo alcuni studiosi l’alluminio potrebbe essere dannoso per la nostra salute.

A tal proposito sono presenti numerose ricerche, che tendono anche a contraddirsi fra loro. La comunità scientifica non si sta pronunciando in modo univoco, ma i dubbi degli esperti stanno mandando in crisi le persone.

In generale, si sconsiglia si sottoporre l’alluminio a temperature elevate, perché potrebbe modificare la sua composizione e risultare dannoso per la salute degli esseri umani. Proprio per questo al massimo dovrebbe essere utilizzando con programmi che usano l’acqua fredda.

Infine, l’uso della pallina di alluminio potrebbe danneggiare il tamburo della nostra lavatrice e anche i vari componenti del nostro elettrodomestico.