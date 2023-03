Gli Aristogatti, il live action “ibrido” sarà diretto da Questlove

La Disney continua a sfornare nuovi progetti live action: stavolta tocca a Gli Aristogatti, il classico del 1970 che sarà riadattato dal regista Premio Oscar Questlove.

Che siano apprezzati o meno, in questi anni i live action remake della Disney hanno avuto un grande successo commerciale e per questo, probabilmente, i grandi studios statunitensi hanno deciso di continuare, annunciato il remake de Gli Aristogatti.

Questa nuovissima versione del classico sarà diretta da Questlove, regista e musicista che ha vinto proprio quest’anno un Oscar per il suo documentario “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”. Ecco l’annuncio arrivato in queste ore cosa rivela.

Questlove alla guida del remake de Gli Aristogatti

Uno dei titoli più amati tra i classici Disney è sicuramente Gli Aristogatti: film d’animazione degli anni ’70 che racconta la storia di Duchessa e dei suoi gattini che, insieme al buon gattone rosso Romeo, cercano di tornare a casa dalla loro padrona a Parigi.

Ecco, questa storia sta per diventare un live action, nonostante numerosi dubbi da parte dei critici cinematografici che (dopo il flop di Cats) hanno gran timore di come potranno essere trasposti i personaggi in questo nuovo film.

Intanto, come comunica la rivista Deadline, i Walt Disney Studios hanno trovato un regista per portare avanti il progetto: il prescelto è Questlove, fresco di Oscar.

Dopo il successo del suo documentario, il regista nonché musicista si cimenterà in questo live action “ibrido”, seguendo anche la produzione esecutiva nonché la supervisione della musica e colonna sonora.

La parola “ibrido” nel comunicato ufficiale fa sorgere ancora più dubbi: come saranno resi i gatti protagonisti de Gli Aristogatti? Sarà utilizzata la CGI come per il remake de Il Re Leone o Lilli e il Vagabondo?

Per rispondere a queste domande bisognerà attendere, non si sa ancora quale data, ma la curiosità al momento è davvero alta.

Tutti i remake live action Disney ad oggi

A quanto pare Disney vuole continuare sulla strada dei live action: quest’anno, infatti, è l’anno de La Sirenetta, che uscirà nelle sale il prossimo maggio.

Ma prima di questo nuovo film attesissimo e di quelli che verranno, come appunto Gli Aristogatti, ce ne sono stati tanti altri.

Il primo fu proprio Alice nel paese delle meraviglie, arrivato nel 2010, che ha aperto la strada a tutti gli altri, come La bella e la bestia, Cenerentola, Il Re Leone, Dumbo e Pinocchio.

Tutti questi titoli sono stati aspramente bocciati dalla critica cinematografica, gli unici che hanno trovato un minimo di salvezza sono stati Mulan e Aladdin, i più recenti, degnamente apprezzati.

Ma nonostante la critica, tutti sono stati grandi successi commerciali nelle sale, perché comunque diciamolo i film Disney sono ancora oggi tra i più apprezzati dal pubblico medio del cinema.

Oltre a La Sirenetta, quest’anno usciranno anche Peter Pan & Wendy, remake del classico Le avventure di Peter Pan, e poi nel 2024 è previsto il live action di Biancaneve, il primissimo classico Disney.