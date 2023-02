Il tempo gelido della Russia anticipa, incomberà in queste zone prima del previsto

Il tempo gelato proveniente dalla Russia potrebbe arrivare in Italia prima del previsto. Ecco le regioni interessate.

In queste settimane il freddo gelido dell’inverno 2022-2023 sta prendendo quota in molte regioni d’Italia e in quasi tutta la Penisola si sono registrate temperature basse come non le si vedevano dal 2001.

Infatti, questo inverno è stato considerato come uno dei più gelidi degli ultimi 22 anni e pare che andando avanti col tempo gli inverni saranno sempre più freddi così come le estati saranno sempre più calde.

Tempo gelido della Russia: ecco quando arriverà in Italia

Questo problema ha a che fare con il cambiamento climatico che avrà dei picchi di calore durante la bella stagione e dei bruschi e repentini abbassamenti di gradi nei periodi freddi dando un vero e proprio shock termico alla terra.

Sebbene le mezze stagioni sembrano non esserci più, come accaduto quest’anno quando le alte temperature hanno resistito fino agli inizi di novembre, sembra che presto la primavera inizierà a bussare alle nostre porte.

D’altronde, durante i giorni della merla, in quasi tutta Italia il tempo, seppur freddo è stato soleggiato e in particolar modo lo scorso 2 febbraio, giorno della Candelora, e come dice il detto Veneto

“Se c’è sole a Candelora dell’inverno sèmo fora, ma se piove o tira vento, nell’inverno sèmo dentro”.

Di conseguenza, l’inverno sembrerebbe essere fuori, ma non arresta la sua azione e sembra che stia per far arrivare su tutta la Penisola temperature glaciali con il freddo proveniente dalla Russia.

Sebbene alcuni esperti hanno assicurato che non vedremo l’arrivo di Burian, il tempo gelido della Russia, arrivare da noi, non hanno escluso che alcuni tratti di questo freddo arriverà in Italia.

E l’arrivo di questo fenomeno, nonostante sia stato dalle scorse osservazioni verso metà mese, dalle ultime indagini pare che avverrà anticipatamente e comincerà a dare i suoi frutti dalla prossima settimana.

Le Regioni interessate

Sembra che a partire da lunedì 6 febbraio, in quasi tutta Italia ci saranno delle temperature simili a quelle che abbiamo oggi con alcune regioni che toccheranno gradi quasi al di sotto dello zero.

Ci potrebbero essere basse precipitazioni e alcune nevicate in pianura specie nella zona delle Alpi e nel Basso Piemonte ma il tempo instabile ci sarà anche nel Sud in particolare verso Sicilia e Sardegna.

Le cose dovrebbero rimanere più stabili verso il Centro Italia, mentre la Puglia potrebbe registrare temperature mai viste negli ultimi anni, con gradi che, in particolare, faranno tremare i denti ai cittadini di Bari e di Taranto.

Ma non bisogna farsi prendere dal panico perché già dal 10 febbraio le cose sembrano ristabilirsi e a partire da sabato 11 e domenica 12 il clima comincerà a riscaldarsi e a dare terreno fertile per la primavera 2023.

Quindi, il freddo artico proveniente dalla Russia, dovrebbe durare solo pochi giorni, ma è bene consultare le previsioni meteo nei prossimi giorni per avere delle informazioni più accurate e dettagliate.

Sembra che, l’inverno, nonostante stia ancora giocando le sue carte, stia per salutarci e vuole farlo mostrando tutto il suo potenziale nei suoi ultimi giorni.