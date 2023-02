Ma quale candeggina o aceto, è questo a renderti tutti i capi bianchi: zero macchie

Mai mescolare candeggina o aceto. È questo a renderti tutti i capi di biancheria ed il bucato bianco: con questa miscela è possibile avere zero macchie.

Molti pensano che mescolare l’aceto con la candeggina possa potenziare gli effetti pulenti dei due prodotti. In effetti, non è realmente così. In realtà mescolare candeggina ed aceto rilascia un gas tossico, che è dannoso per la salute umana. Per comprendere la reazione chimica di questa miscela, le molecole presenti nella candeggina e nell’aceto sono costituite da atomi. Al centro dell’atomo c’è un nucleo, protoni e neutroni. Nel caso in cui si misceli l’acido ad una base, si verifica una reazione chimica e, di conseguenza, si forma un composto chimico.

Uno dei componenti della candeggina è l’ipoclorito di sodio e l’aceto di vino è un acido. Quando una persona decide di miscelare la candeggina con l’aceto, l’acido ipocloroso reagisce con l’aceto, sprigionando il gas di cloro, che può essere particolarmente dannoso per la salute. Il gas che si disperde nell’aria è invisibile, anche se ha un forte odore e i suoi effetti negativi colpisce la gola, le mucose e i polmoni. Tra gli effetti nocivi ne conseguono la congestione toracica, la sensazione di bruciore e la lacrimazione. Nel caso di contatto con l’epidermide, possono comparire irritazioni e vesciche. Ci sono diverse alternative naturali che consentono di pulire la casa in modo assolutamente sicuro.

Mai aceto e candeggina: ecco le alternative naturali

Ci sono valide alternative naturali per pulire la casa. Si pensi, ad esempio, al succo di limone, al sale, al bicarbonato di sodio ed il perossido di idrogeno. Questo ingrediente consente di sanificare le superfici e gli ambienti. La sanificazione di un immobile deve essere effettuata in base al tipo di ambiente ed alle persone che lo frequentano.

Il bicarbonato di sodio consente di pulire ogni superficie, disinfettare il frigorifero, mantenerlo fresco e profumato. Sale, sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio consentono di pulire a fondo la vasca da bagno. Il bicarbonato di sodio riesce ad eliminare lo sporco senza graffiare la superficie.

L’azione sgrassante del succo di limone è quella che occorre per eliminare le macchie d’acqua ostinate ed incrostate in poco tempo. Grazie al succo di limone è possibile rendere brillanti tutte le superfici, tra cui i pavimenti. È un potente deodorante naturale che profuma ed elimina tutti i cattivi odori.

Il sale è uno dei rimedi naturali che consente di pulire pavimenti e superfici del bagno e della cucina. Questo rimedio green consente di rendere splendenti le padelle ed i fornelli incrostati. Il sale consente di effettuare una pulizia ottimale in tutte le stanze della casa. Si tratta di un prodotto che consente di eliminare le macchie dai tessuti e di essere impiegato come scrub per igienizzare ogni superficie.