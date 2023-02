Il segno più irresistibile dello zodiaco: nessuno riesce a superare il suo fascino

È questo il segno irresistibile di tutta la ruota dello zodiaco e nessuno potrà mai superarlo: affascinate e intelligente, unico.

Il mondo dei segni zodiacali è vasto e interessante, con uno studio da parte dei professionisti che non si basa solo sulle caratteristiche primarie. Pianeti e influenze determinano il carattere di ogni persone, mettendo in evidenza quelli che sono i pregi e i difetti. Ovviamente, le persone sono diverse tra loro perché si aggiunge l’ascendente e la Luna nel segno durante la nascita.

Insomma, bisogna considerare l’intero Tema Natale per conoscere a fondo una persona: tuttavia, questo segno è sicuramente il più affascinante e interessante dello zodiaco.

I fattori che contraddistinguono un segno zodiacale

C’è chi ci crede e chi no, chi legge l’oroscopo ogni mattina e chi fa finta di nulla cercando di non farsi influenzare. Il segno zodiacale caratterizza il carattere e il modo di fare di ogni persona, per poi aggiungere gli altri fattori dati – come anticipato – dal Tema Natale con ascendente e posizione dei segni alla nascita.

Ci si può credere o meno, ma le caratteristiche determinano un soggetto che si riconosce nei modi e nei pensieri di un altro che appartiene allo stesso segno. Tra le domande che spesso e volentieri vengono poste ad una persona durante i primi dieci minuti di conoscenza c’è la classica “Di che segno sei?”.

I fattori sono tantissimi e c’è un segno zodiacale che è affascinante, intelligente e dotato di un magnetismo irresistibile sotto ogni punto di vista.

Il segno più affascinante di tutta la ruota dello zodiaco

È il segno dello zodiaco che non lascia mai un dubbio, affascinante e molto sicuro delle sue doti. Passionale quando serve, accattivante nei gesti e dotato di una intelligenza fuori dal comune: la dialettica coinvolge e porta il suo interlucutore a restare senza parole.

È un amante, un amico e anche un confidente perché colpisce nel segno studiando bene quali siano i lati fondamentali delle persone intorno a se. Sul lavoro è un leader, in amore è qualcosa di indimenticabile.

Stiamo parlando del segno dello Scorpione, tanto amato e odiato allo stesso tempo. Questo segno – caratteristico dei mesi di Ottobre e Novembre – ipnotizza e colpisce senza che nessuno se ne renda conto.

È sicuramente simpatico, con quel sorriso che affascina e conquista in pochi secondi. Viene odiato da chi non riesce a comprendere la sua ironia e non dai soggetti che non sono riusciti a conquistarlo. Ha anche dei difetti? Presuntuoso, geloso e possessivo non molla mai la presa sino a quando non ha raggiunto il suo obiettivo.

Impossibile resistere a questo segno, così come superare queste sue doti innate che sfodera già da quando è piccolo. La rete dello Scorpione fa cadere tutti in trappola: se trova una persona che comprende il suo modo di fare, potrebbe essere amore per tutta la vita o si potrebbe costruire un legame di amicizia/professionale destinato all’eternità.