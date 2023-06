Non lava i capelli da oltre 60 anni, l’insolito motivo che ha stupito gli studiosi

Un fenomeno particolare, perché questa donna non lava i capelli da oltre 60 anni. Il motivo è stato spiegato ed è singolare.

È la storia di una donna che non lava i suoi capelli da oltre 60 anni. Una particolarità che sta facendo il giro del mondo e sono in molti a chiedersi che cosa l’abbia spinta a reagire in questo modo. Una usanza religiosa o un modo di fare molto particolare? Scopriamo insieme quello che è stato raccontato.

Una donna non ha lavato i capelli per 65 anni

Una donna ha superato un limite mondiale, non lavandosi i capelli per oltre 60 anni. I capelli rappresentano un qualcosa di prezioso e spesso non passano due giorni prima di lavarli nuovamente. Che siano lunghi o corti, nessuno può rinunciare al fascino di questo elemento indispensabile.

Ci sono dei casi curiosi nel mondo, così come è accaduto ad una donna del Vietnam, con una notizia che sta facendo il giro del mondo.

La donna ha deciso di non lavarsi i capelli per 65 anni e non li taglia. Oggi ha un groviglio nodoso in testa che ha raggiunto la lunghezza di 5 mesi. Tra i capelli sono stati trovati ragni e parassiti: una storia che ha incuriosito tutto il mondo e ci sono moltissimi turisti che hanno iniziato ad interessarsi alla donna.

Si recano in questo villaggio del Vietnam solo per conoscerla, guardare i suoi capelli e chiedere il motivo di tale scelta particolare. Ovviamente, per questa donna tutto questo è incredibile e mai si sarebbe aspettata che qualcuno potesse incuriosirsi per la sua scelta.

Non lava i capelli da oltre 60 anni: record mondiale o necessità?

Nonostante in molti abbiano creduto fosse un modo per la donna di superare un record mondiale, in realtà la sua decisione è stata dettata da ben altro. La donna oggi ha 84 anni e all’età di 19 anni ha smesso di lavarsi e tagliarsi i capelli. Prima di quel momento ha sperimentato tagli e colori diversi.

A causa del taglio, un giorno, la donna inizia a soffrire di emicrania che le hanno reso impossibile qualsiasi azione giornaliera. I medici non hanno mai saputo aiutarla e per tantissimo tempo ha temuto il peggio. Una reazione ad un taglio di capelli le ha completamente cambiato la vita.

Non ha trovato una soluzione e per questo motivo ha provato a non lavarsi più i capelli e tanto meno a tagliarli. La donna ha smesso di avere questi dolori e da anni trascina un groviglio di capelli maleodoranti, sporchi e pieni di nodi.

Una notizia che ha fatto letteralmente il giro del mondo, tanto che i turisti incuriositi sono aumentati e la raggiungono durante le loro vacanze. Un evento molto strano e singolare, infatti molti si chiedono come non possa più avere dolori alla testa trascinando quell’agglomerato pesante di capelli.