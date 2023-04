“Deve farlo tutti i giorni”, Kate Middleton: la rigida regola imposta da casa reale

Ecco cos’è che Kate Middleton è costretta a fare tutti i giorni. Soltanto i sudditi più fedeli se n’erano accorti.

Impossibile non notare cosa Kate Middleton è costretta a fare tutti i giorni. Ormai è una costante della sua vita da futura regina consorte. Se non lo facesse, trasgredirebbe una delle regole più rigide imposte dalla casa reale d’Inghilterra.

Kate Middleton deve farlo tutti i giorni

Kate Middleton deve rispettare le rigide regole imposte dalla casa reale e lo fa da quando ha scelto di sposare il principe William. Quella di Kate è stata una vera e propria scelta, che, a differenza di Meghan Markle, la duchessa ha accettato senza battere ciglio.

Da sempre, sembra proprio che a Kate venga naturale essere la principessa perfetta: mai volgare, mai sopra le righe, sempre pacata e di classe. C’è una cosa, in particolare, che Kate deve fare tutti i giorni e di cui soltanto i sudditi più fedeli si sono accorti. Si tratta di indossare un meraviglioso anello, davvero costoso.

L’anello in questione è quello che gli fu regalato dall’allora fidanzato William, durante la proposta di matrimonio. Il gioiello in questione vale 400 mila euro ed è costituito da alcuni diamanti bellissimi e da oro da diciotto carati.

Kate si mostra sempre con indosso l’anello nel corso delle apparizioni pubbliche. E chissà se non se ne separerà mai neppure in casa. Non tutti se lo ricorderanno, ma la moglie di William è arrivata addirittura a immergersi nelle acque caraibiche con indosso il gioiello.

Si tratta di un legame indissolubile o di qualcosa di più? In realtà, in molti sostengono che la scelta di indossare sempre l’anello non sia di Kate ma provenga direttamente dalla casa reale. Ecco per quale ragione.

La rigida regola imposta da casa reale

A parlare dell’anello ci ha pensato Lauren Kiehna del The Court Jeweller. L’esperta di gioielli reali ha rivelato il costo dell’anello e ne ha svelate tutte le caratteristiche.

È stata, però, Roberta Fiorito di Royally Obsessed a svelare come mai Kate Middleton deve indossare sempre questo bellissimo anello.

“Deve portarlo sempre al dito, deve farlo tutti i giorni.”

La ragione di ciò sarebbe proprio il suo valore. Secondo la casa reale inglese, infatti, non sarebbe sicuro che Kate lo togliesse per poi dimenticarsene da qualche parte.

Inoltre, se se lo togliesse, sarebbe molto più facile per i ladri metterci mano. Proprio per questo, paradossalmente, l’anello è più al sicuro alle dita della principessa del Galles.

Chi pensava che dietro la scelta di indossare sempre l’anello si celassero ragioni sentimentali, quindi, dovrà ricredersi. Si tratta di mere cause pratiche e organizzative, che hanno portato alla casa reale a scegliere di far indossare sempre l’anello a Kate.

Ora sono in tanti a chiedersi da chi verrà ereditato quest’anello: tra i nomi più gettonati compaiono, naturalmente, quelli dei figli di William e Kate. In particolare, si parla di George, il figlio primogenito che un giorno sarà re e che, come William, potrebbe decidere di regalare l’anello alla sua futura moglie.