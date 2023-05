Il nuovo ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, ha dichiarato che sebbene ci siano “gravi difficoltà e sfide” nelle relazioni tra i due paesi, si impegnerà a potenziare la collaborazione bilaterale.

Dopo essere atterrato all’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York City, Xie ha dichiarato ai giornalisti che è venuto negli Stati Uniti per difendere gli interessi della Cina e che considera questa responsabilità come sacra.

Xie ha anche aggiunto che, in qualità di rappresentante del popolo cinese, si impegna a promuovere gli scambi e la cooperazione tra la Cina e gli Stati Uniti.

Nel corso delle difficili relazioni tra i due Paesi, che affrontano questioni che vanno da Taiwan al commercio, Xie si è guadagnato la reputazione di rimproverare duramente le azioni degli Stati Uniti.

Xie Feng è un diplomatico di lunga carriera che ha 59 anni che ha, recentemente, ricoperto la posizione di viceministro degli Affari Esteri, responsabile della politica nei confronti degli Stati Uniti. È un abile abile con il linguaggio tecnico in inglese ed è stato precedentemente inviato due volte all’ambasciata cinese a Washington, DC.

Nel mese di febbraio, Xie ha accusato gli Stati Uniti di aver “ostinatamente” abbattuto un pallone sospetto che la Cina stava utilizzando per la raccolta di dati, il quale aveva causato una crisi diplomatica tra i due paesi.

La Cina ha sostenuto che si trattava di un dirigibile civile e ha presentato una denuncia formale per l’incidente. Nel frattempo, il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller ha accolto con favore l’arrivo di Xie negli Stati Uniti, dichiarando: “Non vediamo l’ora di lavorare con l’ambasciatore designato e il suo team. Rimaniamo impegnati, come abbiamo affermato in diverse occasioni, a mantenere i canali di comunicazione con la RPC [Repubblica popolare cinese] per gestire responsabilmente la concorrenza”.

In passato, Xie ha adottato un tono conflittuale durante i suoi incontri con funzionari statunitensi, come quando ha ospitato il vice segretario di Stato Wendy Sherman nel 2021 a Tianjin. Durante quella visita, il diplomatico di Pechino ha presentato un lungo elenco di richieste agli Stati Uniti per migliorare i rapporti tra i due paesi, accusando Washington di creare un “nemico immaginario” in Cina.

L’arrivo di Xie come nuovo ambasciatore cinese negli Stati Uniti, in sostituzione del suo predecessore Qin Gang promosso a ministro degli Esteri alla fine dello scorso anno, potrebbe aiutare Pechino a respingere le critiche per aver ignorato le richieste di maggiore impegno da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della sua amministrazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano cinese Global Times, il divario senza un ambasciatore cinese negli Stati Uniti è stato il più lungo degli ultimi quattro decenni. Qin Gang, il predecessore di Xie, ha dichiarato questo mese all’inviato di Washington a Pechino che è essenziale stabilizzare le relazioni tra i due paesi.

Due settimane fa circa è emersa la volontà di appianare la situazione diplomatica e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan e il diplomatico cinese Wang Yi che si incontrati a Vienna per colloqui, con entrambe le parti che descrivevano l’incontro precedentemente non annunciato come “candido, sostanziale e costruttivo“.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha espresso il desiderio di parlare con il presidente cinese Xi Jinping dopo l’incidente del pallone, ha dichiarato domenica di aspettarsi ulteriori colloqui tra USA e Cina “molto presto“. Secondo Bonnie Glaser, esperta di Asia presso il German Marshall Fund degli Stati Uniti, Xie ha la capacità di facilitare una migliore comunicazione tra i due Paesi “se sceglie di farlo”.

I media statali cinesi hanno notato che Xie ha recentemente incontrato un certo numero di alti dirigenti aziendali statunitensi.

Secondo l’esperta Glaser “La decisione di inviare finalmente Xie Feng sembra essere parte di questo sforzo per prevenire un deterioramento vertiginoso dei legami bilaterali.”

Il nuovo ambasciatore cinese negli Usa si insedia in un contesto di controversie tra i due paesi riguardanti il commercio, l’accesso ai chip dei computer e il sostegno degli Stati Uniti all’autogoverno di Taiwan.

La questione Taiwan tra Washington e Pechino

Arrivato a New York martedì, Xie ha dichiarato ai giornalisti all’aeroporto JFK che le relazioni tra le due maggiori economie del mondo affrontano “gravi difficoltà e sfide“.

In un discorso pronunciato in inglese, Xie ha affermato: “Ci auguriamo che gli Stati Uniti collaborino con la Cina per aumentare il dialogo, gestire le differenze e anche per espandere la nostra cooperazione, in modo che le nostre relazioni tornino sulla retta via”.

Ha anche indicato che la “questione di Taiwan” sarà tra le questioni delicate in cima alla sua agenda.

Le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno subito una flessione dopo che l’amministrazione Trump ha aumentato le tariffe sulle principali importazioni cinesi, una politica che il presidente Joe Biden ha mantenuto impedendo alle società cinesi di accedere alla tecnologia di chip per computer più avanzata.

Nel frattempo, la Cina ha aumentato le minacce di attaccare Taiwan con regolari incursioni di navi e aerei da combattimento nello spazio aereo e nelle acque vicino all’isola, suscitando preoccupazioni per una crisi che potrebbe mettere in pericolo l’economia globale.

Nonostante la mancanza di relazioni diplomatiche formali, gli Stati Uniti sono la principale fonte di cooperazione per la difesa e sostegno politico di Taiwan, suscitando frequenti proteste da parte della Cina.

Nel mese di agosto dell’anno scorso, la visita dell’allora presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi a Taiwan ha spinto la Cina a lanciare missili nel Pacifico e a inviare le sue forze in una prova di un blocco nello Stretto di Taiwan.

Dopo la visita della presidente taiwanese Tsai Ing-wen negli Stati Uniti ad aprile, durante la quale ha incontrato il successore di Pelosi, Kevin McCarthy, Pechino ha lanciato esercitazioni militari su larga scala. Inoltre, l’abbattimento a febbraio di un sospetto pallone spia cinese che aveva attraversato gli Stati Uniti ha portato alla cancellazione di una visita del Segretario di Stato Antony Blinken in Cina, respingendo una ripresa delle visite interrotte dalle rigide restrizioni di viaggio della Cina per il COVID-19.

Nonostante ciò, il dialogo tra i due paesi è stato mantenuto in territorio neutrale, con il massimo diplomatico del Partito Comunista cinese Wang Yi, che ha tenuto colloqui con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, a Vienna all’inizio di questo mese.

le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina persistono ma i legami economici e tra le persone rimangono solidi. Il commercio bilaterale tra i due paesi ha superato i 690 miliardi di dollari, mentre si stima che circa 295.000 studenti cinesi siano iscritti a college e università americane.