Il Napoli vuole riprendersi la vetta della classifica

Dopo il pareggio contro la Fiorentina il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a riprendere la propria marcia ospitando il neo promosso Lecce in un Diego Armando Maradona che spingerà la squadra verso il primo posto in classifica



Dopo la vittoria casalinga della Roma contro il Monza l’obiettivo del Napoli di Luciano Spalletti è quello di battere il Lecce per raggiungere i capitolini in vetta alla classifica approfittando del passo falso del Milan contro il Sassuolo.

In queste prime giornate di campionato il Napoli è forse la squadra che ha convinto di più riuscendo sempre ad esprimere un calcio propositivo e giocando con grande qualità grazie soprattutto all’ottimo esordio di Khvicha Kvaratskhelia ed al solito senso del gol di Victor Osimhen.

Contro i salentini il tecnico toscano si affiderà nuovamente alle grandi qualità del georgiano con Giacomo Raspadori che dovrebbe ancora una volta iniziare dalla panchina.

Napoli, contro il Lecce è vietato sbagliare!

Archiviato il pareggio sul campo della Fiorentina per il Napoli ora c’è la necessità di tornare a vincere per riprendersi la vetta della classifica e godersi il derby di Milano con un buon vantaggio sulle milanesi.

I recenti acquisti di Raspadori e Ndombele hanno dato entusiasmo all’ambiente che ora vuole provare a credere nel sogno scudetto approfittando di un Milan che non sembra ancora ai suoi massimi livelli.

I partenopei contro il Lecce non dovrebbero presentare grandi novità con il solito 4-3-3 super offensivo e gestito dalle geometrie di Stan Lobotka in mezzo al campo supportato da Zambo-Anguissa e da Piotr Zielinski.

Ballottaggio per Spalletti sulla corsia di sinistra con il neo acquisto Olivera che sembra al momento in leggero vantaggio su Mario Rui.

Ancora panchina iniziale invece per Giacomo Raspadori che è pronto ad entrare nella ripresa alla caccia del suo primo gol ufficiale con la maglia del Napoli.

Tanto entusiasmo però anche da parte dei tifosi del Lecce che arrivano alla trasferta del Diego Armando Maradona con tante aspettative e la consapevolezza di poter contare sull’esperienza di Samuel Umtiti, appena arrivato in città.

Il campione del mondo francese partirà probabilmente dalla panchina ma potrà essere utile a gara in corso per dare sicurezze ad un reparto difensivo che ha dimostrato di concedere troppo agli avversari nelle prime tre uscite ufficiali.

Il Napoli vuole continuare la propria corsa e continuare a credere nel sogno scudetto davanti ad un pubblico che spingerà la squadra verso i grandi obiettivi stagionali.