Milano, 24 rapine in 5 mesi: arrestate due persone

Arrestati a Milano rapinatori che avevano effettuato una serie di furti nei supermercati. I due malviventi avevano effettuato 24 rapine in 5 mesi.

Le rapine tra il novembre 2020 e il marzo 2021. La polizia è riuscita a risalire ai ladri che durante le rapine si erano distinti per la violenza e la brutalità. I due avevano rapinato ben 24 supermercati e alcuni ‘compro oro’.

La polizia è riuscita a risalire ai malviventi. Le indagini si sono focalizzate sul modus operandi della banda, formata da due individui, la quale pare abbia agito sempre nella medesima maniera. I furti infatti sono stati seriali, a cavallo del 2020 e del 2021. I rapinatori erano soliti agire nei supermercati, e in alcuni ‘compro oro‘ della zona di Milano, tra città e dintorni.

Secondo quanto emerso dai rapporti delle forze dell’ordine, i due ladri si erano distinti proprio per la loro violenza, e per la routine delle operazioni. Indizi che hanno influito nella cattura, avvenuta in queste ore, dopo un’indagine durata quasi due anni.

Si, perché i primi furti si erano verificati nel novembre del 2020. Nel giro di cinque mesi, il 33enne e il 38enne arrestati, erano riusciti a effettuare ben 24 colpi, fino al marzo del 2021.

Le forze dell’ordine sono riuscite a mettere le mani sui ladri che, in quasi tutte le 24 rapine effettuate, si sono mossi sempre nello stesso modo. Le rapine avevano anche destato preoccupazione nella comunità, vista la violenza delle operazioni.

Ecco come agivano i due ladri: una volta giunti in prossimità dell’obiettivo in auto, uno di loro si dirigeva all’interno indossando un cappellino e la mascherina, con tanto di scalda collo. Un travestimento perfetto in tempi di covid, che riusciva a nascondere il viso senza destare sospetti.

Mischiandosi tra i clienti con la mascherina chirurgica, giunto alla cassa estraeva un pistola – Glock, semiautomatica austriaca – con cui minacciava i dipendenti dei supermercati.

C’era sempre un uomo in azione sul posto, e un altro complice in auto, in attesa della fine del colpo pronto a fuggire. La macchina individuata dalle forze dell’ordine è una Bmw di proprietà della fidanzata di uno dei due ladri. La donna pare non avesse alcun legame con le rapine, e non è al momento coinvolta nelle indagini.

La polizia ha effettuato gli arresti facendo irruzione nelle abitazioni dei ladri, che risiedono in provincia di Milano.