Cordoglio mondiale per la morte di Gorbaciov: “Ha cambiato la storia”

Riguardo la morte di Gorbaciov, António Guterres sottolinea il contributo dell’ultimo leader sovietico alla fine della Guerra Fredda, e Ursula von der Leyen sottolinea il suo ruolo nell’apertura dell’Europa.

La morte dell’ultimo leader sovietico, Mikhail Gorbaciov, avvenuta martedì all’età di 91 anni, ha suscitato un’ondata di commozione internazionale per il suo coraggio politico e il suo ruolo simbolico di uomo che ha dato una svolta alla storia contemporanea. Il mondo saluta il padre della perestrojka, uno dei leader più decisivi del XX secolo, con un clamoroso omaggio. “Uno statista che ha cambiato il corso della storia”.

Lo ha descritto il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. “Ha fatto più di ogni altro individuo per porre fine pacificamente alla Guerra Fredda”, ha aggiunto in una nota con la quale ha anche inviato le sue condoglianze alla famiglia del primo e ultimo presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nonché ai cittadini e l’attuale governo russo.

“Era un leader fidato e rispettato. Ha svolto un ruolo cruciale nel porre fine alla Guerra Fredda e nell’abbattere la cortina di ferro”, ha evidenziato attraverso i social network la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Ha aperto la strada a un’Europa libera. Non dimenticheremo questa eredità. Riposa in pace”, ha continuato. Anche il premier britannico Boris Johnson ha dedicato alcune parole all’ex leader sovietico.

“Ho sempre ammirato il coraggio e l’integrità che hai mostrato nel portare la Guerra Fredda a una conclusione pacifica. In un momento dell’aggressione di Putin in Ucraina, il suo instancabile impegno per l’apertura della società sovietica rimane un esempio per tutti noi”. James Baker, che è stato Segretario di Stato degli Stati Uniti dal 1989 al 1992, ha così glossato la sua figura: “La storia ricorderà Mikhail Gorbaciov come un gigante che ha guidato la sua grande nazione verso la democrazia.

Ha svolto un ruolo fondamentale nella pacifica conclusione della Guerra Fredda con la sua decisione di non ricorrere alla forza per mantenere l’impero… Manca molto al mondo libero. Il repubblicano Baker ha servito nelle amministrazioni di Ronald Reagan, come segretario del Tesoro, e George Bush Sr., come capo della diplomazia.Pochi sono i testimoni dello speciale rapporto instaurato tra Gorbaciov e Reagan, il suo principale interlocutore negli Stati Uniti.

Il presidente del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, è stato il primo dei principali leader politici spagnoli a pronunciarsi sulla morte di Gorbaciov. “Figura chiave nella politica e nella storia della seconda metà del 20° secolo per la sua spinta a porre fine a quello che era stato un conflitto combattutto tra Usa e Urss da decenni in ogn angolo del mondo.

Anche l’attuale presidente russo ha espresso formalmente le sue condoglianze per la morte dell’ex presidente. “Vladimir Putin esprime le sue profonde condoglianze per la morte di Mikhail Gorbaciov, invierà un telegramma di condoglianze alla famiglia e ai parenti dell’ex leader”, ha detto il portavoce Dmitri Peskov, secondo l’agenzia di stampa TASS.

In America Latina, le reazioni sono risuonate in Colombia da quando è arrivata la notizia. I leader politici di tutti i settori si sono lamentati della sua morte, sottolineando alcune sfaccettature in base alle loro visioni e interessi. “Un campione della pace, Mikhail Gorbaciov, se n’è andato. Il mondo ha bisogno di molti più leader come lui”, ha scritto su Twitter l’ex presidente Juan Manuel Santos, artefice della pace con la guerriglia estinta delle FARC.

Il suo rivale, l’ex presidente di destra Álvaro Uribe, si è concentrato sulla libertà, commentando la pubblicazione di una foto di Gorbaciov con l’ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan: “Mikhail Gorbaciov, una delle sue eredità: ‘Dobbiamo parlarne francamente. Ci sono persone per le quali la libertà è una seccatura, non si sentono bene al riguardo”.