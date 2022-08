Il Napoli si ferma, 0-0 con la Fiorentina

Finisce senza gol l’attesissimo big match del Franchi tra Fiorentina e Napoli con i padroni di casa che giocano con intensità e buona qualità riuscendo a fermare l’inarrestabile attacco di Luciano Spalletti dopo le goleade contro Verona e Monza



Partita equilibrata e ben giocata a Firenze con i ragazzi di Vincenzo Italiano che riescono a tenere alti i ritmi di gioco impedendo al Napoli di trovare le solite verticalizzazioni per Osimhen e Kvaratskhelia.

Nel primo tempo il var annulla il gol del possibile vantaggio al numero 9 del Napoli per una posizione di fuorigioco.

Nel finale polemiche tra Spalletti e la tifoseria viola che negli ultimi minuti di partita ha insultato pesantemente il tecnico del Napoli.

Dopo tre giornate la vetta della classifica è occupata da un bel gruppo di squadre a sette punti e nessun club del nostro campionato è a punteggio pieno dopo 270 minuti di gioco.





Il Napoli si ferma contro un’ottima Fiorentina

Dopo due vittorie e nove gol fatti si ferma la corsa del Napoli che al Franchi non va oltre lo 0-0 contro una grande Fiorentina che, spinta dal proprio pubblico, gioca una partita di grande cuore ed orgoglio mettendo spesso in difficoltà la retroguardia partenopea.



Aveva chiesto aiuto al proprio pubblico Vincenzo Italiano ed il Franchi ha accontentato il proprio allenatore riscaldando l’ambiente e dando grande energia ai viola che controllano la partita per larghi tratti sfiorando in più circostanze il gol con un ispiratissimo Sottil.

Ottimo l’esordio di Antonin Barak che si adatta subito allo schema di gioco del proprio allenatore sfiorando il gol nella ripresa con un bel sinistro che sfiora il palo difeso da Meret.

Anche nella difficile serata di ieri la Fiorentina si dimostra squadra matura e forte per competere ai massimi livelli di un campionato di grande livello.

Prova convincente anche da parte di Dodo che riesce a contenere l’inarrestabile Kvaratskhelia dimostrando ottime capacità difensive.

Per il Napoli rimane l’amarezza di non aver approfittato del passo falso dell’Inter ma allo stesso tempo la sensazione che con gli arrivi di Raspadori e Ndombele la squadra sia tornata su grandi livelli tecnici.

Ora il prossimo futuro dei Viola è a tinte bianconere: prima la sfida alla Dacia Arena contro l’Udinese, poi il big match al Franchi contro la Juventus per un Vincenzo Italiano che proverà a regalare una grande notte ad una tifoseria che non ha mai smesso di sostenere la propria squadra.