Il Napoli vince il big match di San Siro, Simeone stende il Milan!

Non si ferma più il Napoli di Luciano Spalletti che vince anche a San Siro contro un buon Milan. Succede tutto nella ripresa: sblocca Politano su calcio di rigore, Giroud trova il pareggio e Giovanni Simeone regala i tre punti ai partenopei che agganciano l’Atalanta in testa alla classifica



Impressionante dimostrazione di forza degli azzurri che giocano una grande partita a San Siro e costringono i Campioni d’Italia alla prima sconfitta stagionale.

Partita nel complesso equilibrata con occasioni da una parte e dall’altra, nel finale Kalulu coprisce una clamorosa traversa.

Senza Leao è Theo Hernandez a creare le migliori palle gol per i rossoneri, spento invece De Ketelaere che non riesce mai ad accendere la luce nel centrocampo di Stefano Pioli.

A dominare è invece la corsia sinistra del Napoli, Mario Rui sale in cattedra nella ripresa e confeziona un assist al bacio per il colpo di testa decisivo di Giovanni Simeone, Kvaratskhelia invece è bravo a conquistarsi il calcio di rigore grazie ad un ingenuo intervento di Sergino Dest.





Il Napoli batte anche il Milan, delirio azzurro a San Siro!

Ciò che continua a sorprendere è la straordinaria capacità con la quale il Napoli crea occasioni da gol, i partenopei riescono sempre a gestire con grande personalità il pallone e sfruttano la velocità degli esterni che riescono quasi sempre a superare l’uomo creando la superiorità numerica.

Senza Victor Osimhen è Giovanni Simeone a decidere la partita con un colpo di testa da attaccante vero che si infila alla sinistra di un incolpevole Mike Maignan.

Il Milan in questo momento non può prescindere da Rafael Leao, giocatore assolutamente indispensabile per il gioco di Stefano Pioli.

Giornata importante per i partenopei che approfittano delle sconfitte di Inter e Juventus per provare la prima vera fuga in questo inizio di stagione.

La sosta per le nazionali arriva forse nel momento migliore per i partenopei che avranno modo di rifiatare e recuperare le energie per tornare con la stessa voglia e vivacità.

Luciano Spalletti è il vero artefice di un Napoli che gioca un calcio meraviglioso, propositivo ed efficace con Stan Lobotka assoluto faro delle geometrie del tecnico di Certaldo.

Napoli e Atalanta comandano la classifica di Serie A con l‘Udinese distante un solo punto dalla vetta, Juventus ed Inter dovranno riprendersi il prima possibile per non rischiare di perdere troppo terreno dai partenopei che in questa prima fase di stagione stanno letteralmente dominando in Italia ed in Europa.