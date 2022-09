Incredibile scoop Ilary e Totti “Separati da un anno” | La goccia che fece traboccare il vaso

Non finiscono le rivelazioni sulla storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che ogni settimana vede aggiungersi qualche risvolto. Quest’ultimo scoop cambia le carte in tavola, una testimonianza importantissima in vista del divorzio. Ecco cosa è uscito fuori.

Si continua a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia che ha fatto parlare tantissimo il mondo della cronaca rosa in Italia, per via dell’annuncio ufficiale di separazione che i due hanno diffuso lo scorso luglio.

Le voci giravano già da tempo su una presunta crisi, ma solo quest’estate dopo ripetute smentite la cosa è diventata reale. Ora, tra le tante voci, ne esce fuori una che potrebbe essere cruciale per l’imminente processo di divorzio tra i due, utile soprattutto a Francesco Totti. Ecco cosa è uscito fuori.

Ilary e Totti separati da un anno: la verità sulla coppia più chiacchierata dell’anno

Quanto si è parlato quest’estate di Ilary Blasi e Francesco Totti? Davvero tantissimo, tutte le copertine delle riviste italiane hanno seguito il caso della loro separazione, con dettagli sempre nuovi, veri o meno.

Dopo le “accuse” contro Francesco Totti che avrebbe rovinato tutto con la sua relazione con la giovane Noemi Bocchi, sono poi uscite fuori altre voci su Ilary, che affermavano la sua poca fedeltà nei confronti dell’ex bomber.

Insomma se ne sono dette di tutti i colori, ma ora secondo fonti vicine ai due ex, sembra che Totti e Ilary siano già separati da poco meno di un anno. Infatti, i due erano già separati in casa, notizia che potrebbe avere un peso importante sulla controversia legale che si troveranno ad affrontare a breve.

A quanto pare, Ilary e Totti provavano a risanare il loro rapporto già da un po’: sembra che la motivazione potrebbero essere alcuni messaggi compromettenti trovati sul cellulare della conduttrice.

Quindi, è stata Ilary secondo queste nuove voci la prima a vacillare nel rapporto, sentendo qualcun altro, cosa però che l’ex campione ha voluto analizzare prima di andare su tutte le furie.

L’amore per i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, avrebbero portato Francesco a passarci su, cercando di ritrovare l’equilibrio con la moglie e cercare di risanare ciò che però si era rotto.

Un tentativo non riuscito, la relazione è andata allo sfascio

Nonostante i tentativi da parte di entrambi di riprendersi dalla loro crisi, alla fine Francesco Totti e Ilary Blasi si sono allontanati sempre di più.

Dopo vent’anni d’amore le cose non erano più le stesse così, dopo qualche mese, l’ex campione della Roma si è allontanato per cominciare una storia segreta con Noemi Bocchi, 34 anni di Roma Nord con due figli.

Per vedersi, i due sfruttano qualsiasi occasione possa tenerli ben nascosti, come le serate organizzate dall’amico di Totti Alex Nuccetelli.

Il resto è storia: le voci di crisi a febbraio, le foto di Noemi allo stadio poche file dietro a Francesco Totti, Ilary Blasi che va dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo smentendo tutte le voci e cercando di ristabilire l’ordine nel caos.

A luglio, però, arriva l’annuncio ufficiale della separazione, con due comunicati diversi. Ora, dopo un’estate passata lontani, cercando di tenere il massimo riserbo con paparazzi e giornalisti, Ilary e Francesco sono pronti ad affrontare la battaglia legale.

Un processo sicuramente intricato che li vedrà coinvolti al massimo, per dividere i loro beni, le loro società e soprattutto per decidere della tutela dei loro tre figli.