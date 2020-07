Il Milan, ormai quasi certo della qualificazione alla prossima Europa League, continua a guardarsi intorno per aggiungere tasselli al proprio mosaico in vista della prossima stagione. Gli occhi della dirigenza rossonera, infatti, si sono posati su Emerson Royal, terzino di proprietà del Barcellona che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Betis Siviglia.

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche: salta Rangnick, Pioli rinnova con il Milan

La richiesta del club catalano è molto alta, intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan sta sondando il terreno sperando che le richieste del Barça possano abbassarsi intorno ai 20. Un affare piuttosto complicato ma al Milan piace ed è un obiettivo. I contatti tra i due club sono già stati avviati, ma la richiesta del Barcellona è giudicata al momento troppo alta: il club spagnolo, però, non ha chiuso la porta davanti all’interessamento della società milanese e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi alla vicenda con il brasiliano che rimane uno dei

Continua a leggere

Continua a leggere