L’emergenza Covid-19 ha inevitabilmente stravolto il programma degli eventi culturali dell’estate 2020. Tuttavia, se in molti hanno deciso di rimandare o cancellare gli appuntamenti previsti (come, ad esempio, il Palio di Siena) altri invece, li hanno ‘adattati‘ alla luce delle regole fissate per contenere i contagi.

Gli eventi culturali dell’estate 2020

Posti distanziati e capienza limitata nel caso di concerti, organizzazioni ridotte al minimo se parliamo di festival letterari o grandi produzioni come l’Arena Opera Festival di Verona. Con un programma ristretto, dunque, l’estate 2020 propone ugualmente una serie di eventi da segnare in agenda. Dalla mostra su Monet a Bologna, al Catania Summer Festival, eccoli brevemente qui di seguito.

Arena Opera Festival, Verona

Come accennato in apertura, vista l’emergenza Coronavirus, l’Arena Opera Festival, uno degli eventi culturali più importanti dell’estate italiana, è stato rinviato al 2021. Tuttavia, il ricco programma previsto è stato sostituito da una produzione minore, il Festival d’Estate 2020 “Nel cuore della Musica“, che prevede 11 serate con alcuni degli interpreti più illustri dell’Opera italiana ed internazionale. Dal 25 luglio al 29 agosto 2020.

Assisi Suono Sacro, Assisi

Un po’ più di nicchia, ma sicuramente tra gli eventi culturali dell’estate 2020, Assisi Suono Sacro propone anche per l’ottava edizione numerosi corsi e laboratori sulla composizione, l’interpretazione e l’improvvisazione musicale. Com’è nello stile del festival, che si chiama quest’anno Confluenze, il filo conduttore è il rapporto tra la musica, intesa come valore universale e soprattutto di pace, e la spiritualità. Dall’1 al 16 agosto.

Ambria Jazz Festival, Valtellina

L’Ambria Jazz Festival è uno degli appuntamenti dedicati al jazz e alla musica contemporanea, più importanti della Valtellina. Coinvolgendo tutta la provincia di Sondrio, propone una serie di concerti nei luoghi più suggestivi della zona. Quest’anno, come per molti degli eventi culturali dell’estate 2020, anche l’Ambria Jazz fa i conti con l’emergenza sanitaria: posti limitati e prenotazione obbligatoria via mail. Dal 10 luglio al 14 agosto.

Libri d’aMare, Punta Secca (Rg)

Rassegna letteraria giunta quest’anno alla sesta edizione, si svolge nella suggestiva cornice di Punta Secca, in provincia di Ragusa. Tre giorni dedicati alla letteratura con incontri ed ospiti d’eccezione, da Michele Cucuzza, che inaugurerà la manifestazione presentando il suo nuovo libro dal titolo Fuori dalle bolle! Come sottrarsi dalle supercazzole in rete, a Lorena Spampinato, tra i candidati al Premio Strega 2020 con Il silenzio dell’acciuga. Dal 3 al 5 agosto.

Mostra Monet e gli Impressionisti, Bologna

Dal titolo Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Paris, la mostra in programma a Palazzo Albergati esporrà al pubblico 57 opere d’arte degli artisti più illustri dell’Impressionismo francese. Non solo Monet, dunque, ma anche Renoir, Manet e Degas, per un percorso che accoglierà capolavori celeberrimi (come Ninfee di Monet) ed opere inedite mai uscite dal Museo Marmottan. Oltre ad ospitare alcuni dei capolavori più belli dell’Impressionismo, la mostra è anche un omaggio a tutti coloro che hanno contribuito, nel corso degli anni, a rendere quella del museo parigino una delle collezioni più importanti della corrente impressionista. Dal 29 agosto al 14 febbraio 2021.

Catania Summer Festival, Catania

Tra gli eventi culturali dell’estate 2020 vale la pena inserire anche il Catania Summer Festival, rassegna di letteratura, teatro, musica e cabaret che da luglio ad ottobre anima i luoghi più caratteristici della città. Circa 150 appuntamenti tra concerti di musica classica, presentazioni di libri, recital e rassegne itineranti per la valorizzazione del territorio. Dal 16 luglio al 4 ottobre.

Festivaletteratura, Mantova

Il Festivaletteratura di Mantova è ormai da anni uno degli eventi culturali più attesi dell’estate. Giunto alla 24esima edizione, ospita scrittori ed autori offrendo al pubblico incontri, reading, concerti e spettacoli; il tutto arricchito dalle bellezze storiche ed artistiche della città. L’edizione 2020 è, per ovvi motivi, speciale, data l’emergenza ancora in corso e l’obbligo di attenersi alle norme anti-Covid. Per questo il festival è stato suddiviso in quattro luoghi, autonomi ma al contempo correlati: eventi dal vivo ed in streaming, una radio ufficiale del Festival, un almanacco e contenuti speciali per il web. Tra gli ospiti attesi Michela Murgia, Fabio Genovesi, Carlo Lucarelli e tantissime altre personalità del mondo della cultura italiana. Dal 9 al 13 settembre.

Pordenonelegge, Pordenone

Tra gli eventi culturali più attesi dell’estate, infine, c’è senz’altro anche Pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori giunta, quest’anno, alla 21esima edizione. In programma a settembre, torna con un ricco programma di appuntamenti che avranno luogo, come sempre, nel centro storico della città. Nel rispetto delle norme l’edizione 2020 avrà una formula rinnovata: location limitate, posti a sedere distanziati e ampio spazio alla parte online. Molti degli appuntamenti previsti, infatti, si svolgeranno via web. Quest’anno gran parte dell’evento sarà dedicato alla letteratura per ragazzi, con ospiti come Sabrina Colloredo, Davide Morosinotto e Hannet Huizing, finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2019 con Come ho scritto un libro per caso. Dal 16 al 20 settembre.