Il Milan ospita la Dinamo Zagabria, obiettivo primo posto!

Dopo il faticoso successo contro la Sampdoria il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in Champions League, i rossoneri faranno il loro debutto stagionale europeo in casa e punteranno sul pubblico di San Siro per ottenere i tre punti contro la Dinamo Zagabria



Archiviato il brutto pareggio di Salisburgo il Milan è pronto a riprendere il proprio cammino in Europa con una vittoria che consentirebbe ai rossoneri di piazzarsi al primo posto nel Gruppo E.

La sfida contro la Dinamo Zagabria diventa fondamentale per i ragazzi di Stefano Pioli che nelle prossime settimane si giocheranno il primo posto nel girone nel doppio confronto con il nuovo Chelsea di Graham Potter.

Contro i croati ci sarà sicuramente Leao che, dopo il rosso rimediato contro la Sampdoria, salterà il big match di sabato contro il Napoli.



Il Milan ospita la Dinamo Zagabria

Nella conferenza stampa di viglia Stefano Pioli ha commentato con grande sportività l’episodio di Juventus Salernitana definendo “spiazzante” il comportamento adottato dal VAR in occasione del gol di Arek Milik.

Di fronte ad un San Siro tutto esaurito il Milan si affiderà ancora una volta a Rafael Leao, il portoghese non ci sarà contro il Napoli e domani proverà a caricarsi il Milan sulle spalle portandolo alla vittoria.

Tanta amarezza nelle parole di Stefano Pioli per Divock Origi, l’attaccante belga è ancora fermo ai box con il Milan che spera di recuperarlo dopo la sosta per le nazionali.

Con la Dinamo Zagabria ci sarà sicuramente anche Charles De Ketelaere che cerca il suo primo gol ufficiale in maglia rossonera dopo aver lasciato buone sensazioni in questo avvio di stagione.

Con una vittoria i rossoneri andrebbero in testa al Girone E, fattore che sarebbe fondamentale in vista del doppio confronto con il Chelsea previsto nelle prossime settimane.

Juventus, Inter e Milan non hanno convinto nel primo turno ed ora devono dare risposte importanti contro avversarie, sulla carta, già abbordabili rispetto ai precedenti.

Buone notizie per Pioli arrivano da Rade Krunic che ha pienamente recuperato dall’infortunio e domani sarà disponibile.

L’allenatore campione d’Italia ha sottolineato le difficoltà di questa parte di stagione in cui il suo Milan è costretto a giocare ogni tre giorni senza mai avere la possibilità di allenarsi con costanza.

Dopo aver conquistato la testa della classifica di Serie A il Milan proverà a fare lo stesso in Champions League.