Putin esige una “una totale mobilitazione” per la guerra in Ucraina

Putin risponde al momento di difficoltà minacciando di portare in tribunale chiunque critichi le decisioni del governo russo.

È una guerra. Sei mesi dopo, oppositori e sostenitori di Putin hanno perso la paura della parola tabù, dell’espressione che era vietato pronunciare sotto pena di multa o carcere quando si parlava di Ucraina. «È una guerra, non un’operazione speciale. Serve una mobilitazione generale”, ha avvertito il leader del Partito Comunista, Guennadi Zyuganov, grande baluardo storico di Vladimir Putin tra gli altri partiti fedeli al presidente russo.

La rapida avanzata delle truppe ucraine nell’ultima settimana ha suscitato scalpore in Russia e l’entourage del presidente sta cercando di spegnere il fuoco scatenato nelle loro file. Il portavoce di Putin ha anche lanciato un avvertimento: qualsiasi critica, che provenga da oppositori o ultranazionalisti, sarà passibile di giudizio.

Al momento, questa settimana passeranno in tribunale solo i consiglieri di San Pietroburgo che hanno chiesto la destituzione del presidente. “La guerra e l’operazione speciale hanno radici diverse. Puoi fermare l’operazione speciale, ma non puoi fermare la guerra anche se lo desideri. Questo ha due risultati: vittoria o sconfitta. Vincere nel Donbas è la questione della nostra sopravvivenza storica.

Tutti in questo paese dovrebbero valutare realisticamente cosa sta succedendo“, ha detto Zyuganov al parlamento martedì. Il politico, 78 anni e alla guida dei comunisti dal 1993, ha pronunciato un termine che le cosiddette leggi contro il discredito delle Forze armate vietano. Ad esempio, il quotidiano indipendente Nóvaya Gazeta – il cui direttore, Dmitri Muratov, ha vinto il Premio Nobel per la pace nel 2021 – è stato costretto a cancellare le notizie secondo cui ciò che stava accadendo in Ucraina era una guerra.

Il capo del Partito Comunista è stato fondamentale solo un anno fa, nel settembre 2021, fermando parte della sua formazione quando si è ribellata denunciando che il partito di Putin, Russia Unita, aveva rubato le elezioni parlamentari attraverso il nuovo voto elettronico. L’autista delle manifestazioni nella capitale, il leader dei comunisti a Mosca, Valeri Rashki, è stato allontanato poco dopo da un torbido incidente di caccia illegale e alcol al volante.

Le richieste di una convocazione generale ora arrivano anche dallo stesso partito di Putin. “Senza la piena mobilitazione, la creazione di fondazioni militari, anche nell’economia, non otterremo i risultati adeguati [in Ucraina]. Il fatto è che la società dovrebbe essere il più unita possibile e pronta alla vittoria”, ha affermato martedì anche Mikhail Sheremet, membro del Comitato per la sicurezza e la lotta alla corruzione.

Il Cremlino ha avvertito che non tollererà l’escalation interna. “Per quanto riguarda i punti di vista critici, fintanto che rimangono all’interno dell’attuale quadro giuridico, questo è pluralismo, ma quella linea è molto, molto sottile. Bisogna stare molto attenti qui”, ha risposto martedì il portavoce del presidente russo, Dmitri Peskov, interrogato sull’ondata di critiche sollevate nei giorni scorsi. Il portavoce ha negato che sia nei piani del presidente ordinare una mobilitazione.

“Al momento no, è fuori questione”, ha assicurato Peskov davanti alla polvere sollevata negli ambienti del potere dal ritiro dei territori recuperati da kyiv. Il presidente ceceno, Razmán Kadírov, ha denunciato che le città sono state “cedute” e alcuni responsabili della propaganda hanno esortato a “punire o giustiziare” i comandanti responsabili del disastro.

L’altra parte della critica, che nelle ultime ore è riuscita a riunire più di 50 consiglieri delle grandi città russe per chiedere l’allontanamento di Putin, viene dall’opposizione politica. Bandito nel parlamento nazionale, questo settore è riuscito a continuare a fare politica sin dalle riunioni dei consigli comunali. Il suo ultimo grande colpo di stato è iniziato il 7 settembre nel quartiere di Smolninskoye a San Pietroburgo, quando un gruppo di consiglieri si è recato alla Duma per prendere in considerazione la rimozione di Putin per la sua offensiva contro l’Ucraina.

Questo martedì inizia il processo contro il primo dei cinque con l’accusa di aver screditato il presidente. L’iniziativa di questo gruppo di consiglieri è stata sostenuta da più colleghi politici provenienti da tutta la Russia, dalla capitale all’estremo oriente del Paese. “Attualmente abbiamo 54 firme. È un successo relativo. Ricordo che all’inizio dell’offensiva abbiamo raccolto 200 firme contro di essa.

Il numero è stato ridotto, la gente ha paura, ma è un buon numero”, dice al telefono Ksenia Torstrem, politica di un altro distretto di San Pietroburgo e promotrice del gesto di sostegno. “È un modo per mostrare la nostra solidarietà e che non abbiamo paura”, sottolinea. Alla domanda sull’affermazione di Peskov secondo cui esiste un pluralismo politico in Russia, ride.

“No, non sono d’accordo. Non esiste da molto tempo. Nuove elezioni si sono svolte a Mosca e non c’è un solo consigliere indipendente”, aggiunge Torstrem prima di sottolineare: “Fare politica oggi è molto difficile”. “Ad un altro livello c’è Alexéi Navalni, ed è in carcere; Vladimir Kara-Murzá, anche lui in carcere. Chi non è uscito è in prigione. La politica non è possibile, solo un po’ di attivismo”, si lamenta dall’altra parte della cuffia.