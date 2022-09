“Rischio lesioni alla bocca”, ritiro d’urgenza nei supermercati: lo metti spesso a tavola

Ennesimo allarme nei supermercati per un famoso prodotto ritirato, per rischio lesioni alla bocca. Vediamo insieme di quale prodotto alimentare si tratta, lotto e cosa fare.

Il Ministero della Salute non si ferma mai e lo staff preposto esegue controlli a tappeto, al fine di preservare la salute dei cittadini. Molti marchi acquistati al supermercato possono presentare incongruenze, dovute ad aggiunte di ingredienti o alterazioni che lo portano ad essere un veicolo di batteri e germi. Un nuovo prodotto è appena stato ritirato dopo l’allarme nei supermercati.

Prodotti a rischio: come accorgersene?

Il Ministero della Salute attraverso il suo sito ufficiale rende noto ogni giorno quelle che sono le allerte alimentari, oltre che i vari ritiri che vengono effettuati con la motivazione e la foto del prodotto per riconoscerlo.

Accorgersi di un prodotto a rischio non è sempre possibile, infatti il consumatore può segnalare una scadenza non rispettata – una variazione del colore naturale – un odore sgradevole o una forma completamente diversa da quella classica.

In tutti gli altri casi ci si affida al lavoro che viene svolto dagli esperti, tenendo d’occhio le varie segnalazioni che vengono postate sul sito ufficiale e riportate dai vari siti/media.

Allarme nei supermercati: amatissimo prodotto ritirato e lotto

Il nuovo allarme alimentare riguarda una insalata di un marchio noto, ritirata per rischio lesioni alla bocca. Come da verifica da parte del Ministero della Salute, si tratta di una insalata che al suo interno ha alcuni frammenti di vetro.

Il richiamo è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute e da Aldi, la nota catena di supermercati che ha conquistato moltissimi clienti con i suoi sconti e offerte. Si tratta dell’insalata di patate con olio e aceto della Good Choice per rischio fisico, considerando i frammenti di vetro che si possono trovare al suo interno.

Un ‘insalata consumata e conosciuta, con patate e aceto, proprio perché si potrebbero masticare dei pezzi di vetro che sono stati confezionati insieme al prodotto.

Nell’avviso di richiamo, Aldi insieme al fornitore del prodotto Wojnar’s Wiener Leckerbissen hanno annunciato il ritiro ai clienti. Nello specifico è una confezione da 1Kg marchiata Good Choice con termine di scadenza al 21 settembre 2021.

Il richiamo è stato notificato in data 8 settembre 2022 e ad oggi la vendita è completamente bloccata. Cosa fare se il prodotto è stato acquistato e chi contattare?

Cosa fare con il prodotto ritirato dal supermercato?

L’azienda che ha prodotto l’insalata ritirata dal supermercato ha dichiarato di non consumare il prodotto. La confezione potrà essere riportata al supermercato Aldi anche senza lo scontrino d’acquisto. Come accennato, non dovrà essere comunque consumato per rischio di vetri frammentati all’interno della confezione.

Non solo, il Servizio Clienti Aldi è a disposizione per ogni tipo di chiarimento allo +39 800370270.