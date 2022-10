Il Milan ospita il Monza, match dalle mille emozioni per Galliani

Sarà una partita di mille emozioni per Adriano Galliani che con il suo Monza tornerà a San Siro per sfidare il Milan, club con il quale ha vinto tutto in passato.

Gli ospiti sono ripartiti con il cambio di guida tecnica e dopo aver superato la Juventus sognano di realizzare un’altra grande impresa



Tanta attesa per il grande match di San Siro dove il Milan ospiterà il Monza di Raffaele Palladino nella sfida delle 18:00 valida per l’undicesima giornata di Serie A.

I rossoneri sono a 23 punti in classifica e cercano una vittoria sperando in un passo falso del Napoli capolista che domani giocherà all’Olimpico contro la Roma.

Gli ospiti occupano al momento il quattordicesimo posto con 10 punti conquistati, la sfida di San Siro sarà un bel test per capire le reali ambizioni dei ragazzi di Palladino in questa stagione.

Per i brianzoli questa sarà la prima trasferta lombarda in Serie A, il match contro l’Atalanta infatti si è giocato all’U-Power Stadium.

La partita sarà arbitrata da Marinelli.

Milan con Origi e Rebic titolari, chance per Dest sulla destra

Ancora senza Mike Maignan la porta rossonera sarà difesa da Tatarusanu, davanti al rumeno agiranno Kjaer e Tomori con Theo Hernandez e Sergino Dest sulle corsie laterali.

Possibile turno di riposo per Kalulu che dovrebbe iniziare dalla panchina insieme a Gabbia.

Insieme a Sandro Tonali ci sarà Pobega, dietro all’unica punta Origi ci saranno Rebic, Diaz e Messias.

Tanto dunque il turnover per Stefano Pioli che dovrebbe rinunciare dall’inizio sia a Leao che ad Olivier Giroud.

I rossoneri martedì avranno il match decisivo di Champions League contro la Dinamo Zagabria, con la rosa in emergenza il tecnico rossonero vuole evitare possibili rischi.

Monza con il 3-5-2, panchina per Petagna

Galvanizzato dal successo in Coppa Italia contro l’Udinese il Monza arriva a San Siro con la consapevolezza di poter fare una grande partita.

Palladino dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2: Di Gregorio sarà il portiere, davanti a lui Caldirola, Mari e Marlon.

Barberis confermato nel ruolo di regista vista la squalifica di Rovella, Sensi e Pessina saranno gli interni con Carlos Augusto e Ciurria sulle corsie laterali.

Davanti al fianco di Caprari il favorito è Gytkjaer con Petagna che partirà dalla panchina.

Milan-Monza, statistiche

Il Monza sarà l’undicesima squadra lombarda ad affrontare il Milan in Serie A, i padroni di casa soltanto contro l‘Inter hanno perso all’esordio nelle sfide regionali, era il 1929.

Questa in assoluto sarà la prima trasferta del Monza in Serie A, gli ospiti avevano affronato l’Atalanta tra le mura amiche.

Il Milan ha vinto tutte le ultime sei gare casalinghe in Serie A contro squadre neopromosse senza mai subire un gol. L’ultima sconfitta è quella datata 21 aprile 2018 quando con un gol di Iemmello il Benevento espugnò San Siro.

Milan e Monza si sono affrontate quattro volte in Serie B, i rossoneri hanno sempre ottenuto i tre punti.