Maignan si ferma ancora, infortunio al polpaccio per il portiere del Milan

Sembrava tutto pronto per il rientro in campo invece Mike Maignan si ferma ancora, il portiere francese si è fermato in allenamento per un problema al polpaccio e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali.



Qualche giorno dopo aver ricevuto il meritato premio come miglior portiere della scorsa stagione, Mike Maignan si ferma nuovamente in allenamento per un problema al polpaccio.

Il portiere del Milan è fermo ai box da circa venti giorni e proprio quando il suo rientro sembrava imminente arriva un altro problema muscolare a tardare il suo ritorno in campo.

Toccherà quindi di nuovo a Tatarusanu il compito di difendere i pali rossoneri nelle prossime sfide con la squadra di Pioli che nella prossima settimana si giocherà il passaggio del turno in Champions League sul campo della Dinamo Zagabria.

L’ultima partita ufficiale disputata da Maignan è risalente al 18 settembre quando i rossoneri uscirono sconfitti nel big-match contro il Napoli.

Milan ancora senza Maignan, nuovo infortunio per il portiere rossonero

Sarebbe dovuto tornare per il match di Champions League contro la Dinamo Zagabria invece Mike Maignan tarda il suo ritorno in campo per un nuovo infortunio muscolare.

In queste settimane Tatarusanu si è comunque fatto trovare pronto ma è inutile sottolineare come il francese sia fondamentale all’interno della rosa di Stefano Pioli.



Maignan è stato recentemente premiato come miglior portiere della scorsa stagione, premio assolutamente meritato per uno dei grandi protagonisti della cavalcata scudetto fatta dal Milan di Stefano Pioli.

L’infortunio subito non dovrebbe compromettere la partecipazione del numero 16 al prossimo mondiale, Deschamps ha rilasciato parole di grande stima verso il classe ’95 che si giocherà il posto da titolare con Hugo Lloris.

Il primo infortunio subito dall’ex portiere del Lille fa riferimento proprio ad una partita giocata con la nazionale campione del mondo.

Maignan infatti fu sostituito al termine del primo tempo durante la partita contro l’Austria iniziando da lì il suo lento recupero.

La società rossonera non ha comunicato nessuna tempistica sull’eventuale rientro del calciatore, nei prossimi giorni Pioli in conferenza stampa darà qualche risposta in più sulla situazione legata a “Magic Mike“.

Il Milan ha bisogno del suo portiere titolare, a Ciprian Tatarusanu il compito di difendere la porta dei campioni d’Italia ancora per qualche settimana.